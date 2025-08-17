Квишинг набирает обороты: как не попасться на уловки с QR-кодами

Суть угрозы







Квишинг — это разновидность фишинга, основанная на подмене QR-кодов. Киберпреступники размещают или рассылают вредоносные QR-коды, ведущие на поддельные сайты, которые имитируют банки , государственные службы или известные компании . Цель — выманить у пользователей персональные данные, данные банковских карт и пароли, чтобы затем украсть деньги или получить доступ к аккаунтам.

Эксперты предупреждают







Поддельные QR-коды могут содержать ссылки на сайты с вредоносным ПО или страницы для сбора конфиденциальной информации. Мошенники часто используют известные бренды, например Microsoft , чтобы убедить пользователя, что нужно подтвердить учетные данные из-за якобы истекшего срока действия двухфакторной аутентификации. На самом деле ссылка ведет на фальшивую страницу для кражи логинов и паролей.

Особая опасность для корпоративных пользователей

Все чаще аферисты нацеливаются не только на частных лиц, но и на компании. Они надеются, что сотрудники, используя служебные телефоны, просканируют вредоносный QR-код и тем самым предоставят хакерам доступ к корпоративной сети. Это может привести к серьезным утечкам и финансовым потерям.







Уже летом прошлого года специалисты по безопасности фиксировали резкий рост квишинга — на сотни процентов. Летом люди становятся менее внимательными, что увеличивает риск стать жертвой мошенников.





Как защититься