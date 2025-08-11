Вместо алкоголя — кратом и социальные сети. Детям не хватает общения с родителями и дисциплины
11 августа 2025
13:30
36
Алкоголь, кратом или социальные сети? Опасность современности заключается в том, что будут развиваться различные новые зависимости.
Нас ждут новые вызовы в области вредных привычек. Аддиктолог Моника Плоцова предупреждает, что будут развиваться новые зависимости и они будут взаимосвязываться. Подход родителей имеет решающее значение.
В то время как алкогольная зависимость в Чехии является постоянной проблемой для всех возрастных групп, степень зависимости от интернета и социальных сетей растет прежде всего среди молодого поколения.
По мнению эксперта, эти два вида зависимости имеют схожие черты. «Если мы научим своих детей быть зависимыми от чего-то и подавлять свою личность, например, тем, что они будут находить все в Интернете и не будут принимать самостоятельных решений, то они будут жить чужой жизнью.
А во взрослом возрасте они будут несчастны и вынуждены вернуться к себе, если захотят жить полноценной жизнью», — объясняет в подкасте «MUDrování s Marií» (Размышления с Марией) Моника Плоцова.
«Сегодня открыто огромное поле для развития и взаимосвязи зависимостей», — выражает свои опасения Моника Плоцова.
К таким постоянным зависимостям, как алкоголь, никотиновые изделия или марихуана, добавляется, например, кратом (психоактивное вещество из растения Mitragyna speciosa, прим. ред.), который популярен среди подростков. Это вещество может помочь с концентрацией, но в то же время имеет привыкающий потенциал и неприятные побочные эффекты. К кратковременным эффектам относятся, например, нервозность или мышечный тремор, к долгосрочным — нарушения концентрации или даже негативное влияние на гормональный баланс. На наркотике, который доступен в нашей стране всего несколько лет, все больше пользователей становятся зависимыми.
Семья и близкие — это те, кто должен замечать и, при необходимости, вовремя вмешиваться. «Я думаю, что во многих семьях нет порядка. Важно, чтобы ребенок был любим, чтобы родители разговаривали с ним и давали ему понять, что они его любят, при любых обстоятельствах. Но они также должны поддерживать с ребенком контакт и установить границы», — говорит Моника Плоцова и добавляет, что важно, чтобы родители замечали, когда ребенок сбивается с пути.
Врачи и другие специалисты уже много лет повторяют, что семья должна с раннего детства подавать пример детям. «Что касается зависимости, то научно доказано, что здесь должны быть какие-то генетические предрасположенности. Я не люблю говорить о генетической наследственности как таковой, но скорее вижу это в моделях поведения», — объясняет Плоцова.
«Если мой отец алкоголик, то я всю жизнь живу с этим поведением. У меня было много клиентов, которые говорили: «Я никогда не хочу такого, я выберусь из этого». Но, к сожалению, этот круг настолько силен, что как только накапливаются проблемы и все обстоятельства складываются, даже такой человек может начать пить», — описала она пример из своей практики.
Дети с раннего возраста видят и привыкают, например, к тому, что взрослые связывают алкоголь с отдыхом или веселыми вечеринками. «Ребенок должен с самого начала знать, что это что-то исключительное и что это не то, чем можно заниматься регулярно», — предупреждает нарколог. Она не рекомендует давать детям даже безалкогольное пиво. «На мой взгляд, это первый шаг к привычке. Зависимость — это также ритуал поведения, и если ребенок привыкнет, например, к безалкогольным игристым напиткам, то легко перейдет на алкогольное шампанское», — добавляет она.
