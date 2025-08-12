В Чехии зарегистрирован угрожающий рост заболеваемости гепатитом типа А

12 августа 2025

За первые семь месяцев врачи в Чехии зарегистрировали 1 053 случая гепатитом типа А, известным как желтуха. В прошлом году за тот же период было 168 случаев, в 2023 году — только 16. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным институтом здравоохранения (SZÚ). С высоким числом случаев сталкиваются и другие страны Центральной Европы.