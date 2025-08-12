ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии зарегистрирован угрожающий рост заболеваемости желтухой типа А

Новости 420on
12 августа 2025
08:30
707
За первые семь месяцев врачи в Чехии зарегистрировали 1053 случая желтухи типа А. В прошлом году за тот же период было 168 случаев, в 2023 году — только 16. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным институтом здравоохранения (SZÚ). С высоким числом случаев сталкиваются и другие страны Центральной Европы.
Больше всего случаев зарегистрировано в Праге, Средней Чехии и Моравско-Слезном крае. Чаще всего заболевают бездомные, люди, живущие на обочине общества, а также наркоманы.

Болезнь обычно протекает в легкой или бессимптомной форме у детей, с возрастом появляются более серьезные осложнения. Инкубационный период составляет от 15 до 50 дней. Симптомы могут быть различными. Они могут напоминать грипп, проявляться тошнотой или потерей аппетита, а также желтым окрашиванием кожи и белков глаз. Передача инфекции происходит через кал инфицированного человека или грязные руки.

Поэтому желтуха типа А известна как болезнь грязных рук. Однако чехи часто завозят ее из-за границы. В основном из стран Балканского полуострова, Северной Африки или Юго-Восточной Азии, где ее распространенность выше. В последние месяцы риск заражения существует даже в соседних Словакии, Австрии и Венгрии. Там также борются с массовым распространением инфекции.

Чаще всего желтуха распространяется в коллективах с тесным контактом. От желтухи типа А можно сделать прививку.
Болезни Чехия
