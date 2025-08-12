В Чехии зарегистрирован угрожающий рост заболеваемости желтухой типа А

За первые семь месяцев врачи в Чехии зарегистрировали 1053 случая желтухи типа А. В прошлом году за тот же период было 168 случаев, в 2023 году — только 16. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным институтом здравоохранения (SZÚ). С высоким числом случаев сталкиваются и другие страны Центральной Европы.