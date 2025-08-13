Малачова: Я хочу дать людям возможность провести референдум о выходе из ЕС и НАТО

Новости 420on 13 августа 2025 08:30 258

Глава социал-демократической партии, бывшая министр труда и социальных дел, которая в настоящее время возглавляет пражский список кандидатов движения «Stačilo!» («Хватит!») Яна Малачова учавствует в предстоящих выборах в Палату депутатов. Что принесет избирателям сотрудничество с «Stačilo!»? И каково ее мнение о референдуме о выходе Чехии из НАТО и ЕС?