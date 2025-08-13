Малачова: Я хочу дать людям возможность провести референдум о выходе из ЕС и НАТО
13 августа 2025
08:30
258
Глава социал-демократической партии, бывшая министр труда и социальных дел, которая в настоящее время возглавляет пражский список кандидатов движения «Stačilo!» («Хватит!») Яна Малачова учавствует в предстоящих выборах в Палату депутатов. Что принесет избирателям сотрудничество с «Stačilo!»? И каково ее мнение о референдуме о выходе Чехии из НАТО и ЕС?
Что принесет кандидатура социал-демократов в списках движения «Stačilo!» избирателям социал-демократии?
Избирателям социал-демократии это принесет две вещи — во-первых, уверенность, что социал-демократы будут в Палате депутатов. Если посмотреть на ситуацию на данный момент, а мы еще не начали интенсивную кампанию, то мы растем. В опросе STEM мы уже набрали восемь процентов. Мы не ожидали, что это пойдет так быстро. Второе — мы будем продвигать программу социал-демократии. Через четыре года у нас снова будет мандат бороться за будущее этой страны, что и делается в Палате депутатов.
Ни вы, ни я не знаем, сколько социальных демократов в конечном итоге попадут в Палату депутатов. Решать будут избиратели, но меня интересует, какую цену вы готовы заплатить за то, что баллотируетесь в рамках этого движения?
На данный момент мы договорились с движением «Stačilo!», что оно расширит свою социальную программу за счет нашей, которая включает в себя то, что социал-демократия хочет и всегда хотела продвигать. Мы очень довольны социальной сферой, которая является ДНК социал-демократии.
Очевидно, что вам пришлось пойти на ряд программных уступок, потому что, если мы посмотрим на программу движения «Хватит!», то первый пункт — мы хотим референдум о выходе из ЕС и НАТО. Это же противоречит тому, что давно провозглашает социал-демократия...
За последние 35 лет мы вместе, если правильно посчитали, девять раз продвигали закон о всеобщем референдуме. Ни разу нам это не удалось. В настоящее время усиливается критика в адрес ЕС и НАТО. И я говорю, что они мутируют на наших глазах. Я понимаю, почему движение «Хватит!» хочет референдума о нашем членстве, потому что ни ЕС, ни НАТО не выполняют своих обещаний. Напомню только, что в Чехии зарплаты по-прежнему в два раза ниже, чем в Германии.
Мы не ставим под сомнение само членство. Мы просто хотим, чтобы граждане имели возможность инициировать референдум, потому что, похоже, неважно, какими будут результаты выборов, поскольку воля избирателей не будет учтена в поведении институтов.
KSČM, с которой вы баллотируетесь, хочет выйти из НАТО, об этом они пишут на своем сайте. Как бы вы проголосовали, если бы референдум состоялся завтра?
Я хочу, чтобы референдум состоялся, если этого захотят граждане. Это давно входит в нашу программу, и учитывая то, что происходит на международном уровне, я хотела бы, чтобы это было возможно и для вопросов внешней политики. Я хочу, чтобы референдум состоялся, и лично я проголосовала бы против выхода. Пока не будет разумной альтернативы, я буду голосовать против.
10 февраля на вашем сайте социал-демократов было опубликовано заявление, в котором говорилось: «Движение «Хватит!» не хочет акцентировать внимание на левых темах, но основано исключительно на антисистемной программе. Целью социал-демократии не является обещание нереалистичного референдума о выходе из ЕС». Что изменилось с февраля, что теперь это первый пункт на вашем сайте?
Международная ситуация полностью изменилась. Если это правительство примет обязательство выделять 5 % ВВП на вооружение, не сказав, откуда возьмет 400 миллиардов, при том что оно знает, что это поддерживают только 7 % населения... Как это возможно?
Вы писали, что «Хватит!» не хочет акцентировать внимание на левых темах, теперь же хочет? Что-то изменилось?
Да. В данный момент у нас есть большое согласие, и на следующей неделе мы начнем. Мы будем активно продвигать социальную политику — повышение заработной платы, поддержку семей, снижение цен на энергоносители, и мы хотим удешевить жилье.
То есть вы, как социал-демократы, вернули «Хватит!» к левой программе. Я правильно понимаю?
«Хватит!» расширила свою социальную программу, включив в нее наши приоритеты. И второе, что произошло, и я не могла себе представить, что такое может случиться, — все страны-члены ЕС заявили, что выделят пять процентов ВВП на вооружение и что это не проблема.
Единственный, кто осмелился высказаться против этого, был Испания. Второй страной, где идет более интенсивная дискуссия, является Словения. Ведь это разрушение социального государства. Мы не хотим, чтобы люди выбирали между уровнем жизни и безопасностью. Я считаю, что возможно и то, и другое. Просто нельзя разворовывать военные заказы. Это происходит при нынешнем правительстве. Мы хотим, чтобы было возможно и то, и другое.
Избирателям социал-демократии это принесет две вещи — во-первых, уверенность, что социал-демократы будут в Палате депутатов. Если посмотреть на ситуацию на данный момент, а мы еще не начали интенсивную кампанию, то мы растем. В опросе STEM мы уже набрали восемь процентов. Мы не ожидали, что это пойдет так быстро. Второе — мы будем продвигать программу социал-демократии. Через четыре года у нас снова будет мандат бороться за будущее этой страны, что и делается в Палате депутатов.
Ни вы, ни я не знаем, сколько социальных демократов в конечном итоге попадут в Палату депутатов. Решать будут избиратели, но меня интересует, какую цену вы готовы заплатить за то, что баллотируетесь в рамках этого движения?
На данный момент мы договорились с движением «Stačilo!», что оно расширит свою социальную программу за счет нашей, которая включает в себя то, что социал-демократия хочет и всегда хотела продвигать. Мы очень довольны социальной сферой, которая является ДНК социал-демократии.
Очевидно, что вам пришлось пойти на ряд программных уступок, потому что, если мы посмотрим на программу движения «Хватит!», то первый пункт — мы хотим референдум о выходе из ЕС и НАТО. Это же противоречит тому, что давно провозглашает социал-демократия...
За последние 35 лет мы вместе, если правильно посчитали, девять раз продвигали закон о всеобщем референдуме. Ни разу нам это не удалось. В настоящее время усиливается критика в адрес ЕС и НАТО. И я говорю, что они мутируют на наших глазах. Я понимаю, почему движение «Хватит!» хочет референдума о нашем членстве, потому что ни ЕС, ни НАТО не выполняют своих обещаний. Напомню только, что в Чехии зарплаты по-прежнему в два раза ниже, чем в Германии.
Мы не ставим под сомнение само членство. Мы просто хотим, чтобы граждане имели возможность инициировать референдум, потому что, похоже, неважно, какими будут результаты выборов, поскольку воля избирателей не будет учтена в поведении институтов.
KSČM, с которой вы баллотируетесь, хочет выйти из НАТО, об этом они пишут на своем сайте. Как бы вы проголосовали, если бы референдум состоялся завтра?
Я хочу, чтобы референдум состоялся, если этого захотят граждане. Это давно входит в нашу программу, и учитывая то, что происходит на международном уровне, я хотела бы, чтобы это было возможно и для вопросов внешней политики. Я хочу, чтобы референдум состоялся, и лично я проголосовала бы против выхода. Пока не будет разумной альтернативы, я буду голосовать против.
10 февраля на вашем сайте социал-демократов было опубликовано заявление, в котором говорилось: «Движение «Хватит!» не хочет акцентировать внимание на левых темах, но основано исключительно на антисистемной программе. Целью социал-демократии не является обещание нереалистичного референдума о выходе из ЕС». Что изменилось с февраля, что теперь это первый пункт на вашем сайте?
Международная ситуация полностью изменилась. Если это правительство примет обязательство выделять 5 % ВВП на вооружение, не сказав, откуда возьмет 400 миллиардов, при том что оно знает, что это поддерживают только 7 % населения... Как это возможно?
Вы писали, что «Хватит!» не хочет акцентировать внимание на левых темах, теперь же хочет? Что-то изменилось?
Да. В данный момент у нас есть большое согласие, и на следующей неделе мы начнем. Мы будем активно продвигать социальную политику — повышение заработной платы, поддержку семей, снижение цен на энергоносители, и мы хотим удешевить жилье.
То есть вы, как социал-демократы, вернули «Хватит!» к левой программе. Я правильно понимаю?
«Хватит!» расширила свою социальную программу, включив в нее наши приоритеты. И второе, что произошло, и я не могла себе представить, что такое может случиться, — все страны-члены ЕС заявили, что выделят пять процентов ВВП на вооружение и что это не проблема.
Единственный, кто осмелился высказаться против этого, был Испания. Второй страной, где идет более интенсивная дискуссия, является Словения. Ведь это разрушение социального государства. Мы не хотим, чтобы люди выбирали между уровнем жизни и безопасностью. Я считаю, что возможно и то, и другое. Просто нельзя разворовывать военные заказы. Это происходит при нынешнем правительстве. Мы хотим, чтобы было возможно и то, и другое.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
12 АВГУСТА 2025
633
16:30
12 АВГУСТА 2025
1653
13:30
12 АВГУСТА 2025
2739
11:00
12 АВГУСТА 2025
1317
09:30
12 АВГУСТА 2025
1344
08:30
12 АВГУСТА 2025
1359
21:00
11 АВГУСТА 2025
2315
19:30
11 АВГУСТА 2025
2307
18:00
11 АВГУСТА 2025
2257
16:30
11 АВГУСТА 2025
3676
15:00
11 АВГУСТА 2025
1768
13:30
11 АВГУСТА 2025
1403
11:00
11 АВГУСТА 2025
3077
09:30
11 АВГУСТА 2025
2677
08:30
11 АВГУСТА 2025
1380