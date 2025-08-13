Немецкая полиция нашла тело 13-летнего чешского мальчика
13 августа 2025
09:30
Немецкая полиция нашла тело 13-летнего чешского мальчика, которого власти на востоке Германии разыскивали с воскресного вечера. Об этом сообщает агентство DPA, по информации которого полиция не исключает, что причиной смерти мог быть несчастный случай, преступление или самоубийство.
То, что тело нашли возле железнодорожной линии накануне вечером, подтвердил DPA представитель полиции. Обстоятельства исчезновения и смерти, по его словам, неясны. Место, где полиция нашла тело, находится менее чем в десяти километрах от кемпинга, откуда пропал мальчик.
Более 100 полицейских и спасателей в районе озера Сильберзее два дня искали 13-летнего Карла В. из Чехии, который пропал во время каникул в саксонском районе Баутцен из кемпинга у озера, расположенного недалеко от деревни Фридерсдорф.
Смерть мальчика подтвердило Министерство иностранных дел Чехии. «В связи с его несовершеннолетием и уважением к семье мы не будем предоставлять дополнительную информацию», — заявила Анета Коварова из отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел в ответ на запрос ČTK.
В поисках немецкая полиция задействовала лодки, вертолеты, дроны и собак. Кроме того, следователи сотрудничали с чешскими властями.
13-летний мальчик проводил каникулы с семьей в кемпинге на озере Сильберзее. В воскресенье вечером около 19:30 он исчез.
Расследование в Германии теперь ведет криминальная полиция.
