ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Немецкая полиция нашла тело 13-летнего чешского мальчика

Новости 420on
13 августа 2025
09:30
908
Немецкая полиция нашла тело 13-летнего чешского мальчика, которого власти на востоке Германии разыскивали с воскресного вечера. Об этом сообщает агентство DPA, по информации которого полиция не исключает, что причиной смерти мог быть несчастный случай, преступление или самоубийство.
То, что тело нашли возле железнодорожной линии накануне вечером, подтвердил DPA представитель полиции. Обстоятельства исчезновения и смерти, по его словам, неясны. Место, где полиция нашла тело, находится менее чем в десяти километрах от кемпинга, откуда пропал мальчик.

Более 100 полицейских и спасателей в районе озера Сильберзее два дня искали 13-летнего Карла В. из Чехии, который пропал во время каникул в саксонском районе Баутцен из кемпинга у озера, расположенного недалеко от деревни Фридерсдорф.

Смерть мальчика подтвердило Министерство иностранных дел Чехии. «В связи с его несовершеннолетием и уважением к семье мы не будем предоставлять дополнительную информацию», — заявила Анета Коварова из отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел в ответ на запрос ČTK.

В поисках немецкая полиция задействовала лодки, вертолеты, дроны и собак. Кроме того, следователи сотрудничали с чешскими властями.

13-летний мальчик проводил каникулы с семьей в кемпинге на озере Сильберзее. В воскресенье вечером около 19:30 он исчез.

Расследование в Германии теперь ведет криминальная полиция.
Германия дети полиция
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
13 АВГУСТА 2025
87
ОБЩЕСТВО
ANO ОБЕЩАЕТ СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ ПОЧТИ 58 ТЫСЯЧ КРОН
12:00
13 АВГУСТА 2025
274
ОБЩЕСТВО
АВТОШКОЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ НАСТАВНИКОВ 17-ЛЕТНИХ ВОДИТЕЛЕЙ
11:00
13 АВГУСТА 2025
426
ОБЩЕСТВО
ИВАНА ГОТТОВА ОСТАНОВИЛА ПРОЕКТ МУЗЕЯ НА БЕРТРАМКЕ
08:30
13 АВГУСТА 2025
1332
ОБЩЕСТВО
МАЛАЧОВА: Я ХОЧУ ДАТЬ ЛЮДЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ О ВЫХОДЕ ИЗ ЕС И НАТО
19:30
12 АВГУСТА 2025
863
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ НАБОР ДЕШЕВЛЕ АРМЕЙСКОГО, НО ВЫПОЛНЯЕТ ДРУГУЮ ФУНКЦИЮ
16:30
12 АВГУСТА 2025
1946
ПОЛИТИКА
КИТАЙ РАЗОРВАЛ КОНТАКТЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЧЕХИИ ИЗ-ЗА ВСТРЕЧИ С ДАЛАЙ-ЛАМОЙ
13:30
12 АВГУСТА 2025
3015
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВ ОСВОБОДИТЬ ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ В ОБМЕН НА ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО
11:00
12 АВГУСТА 2025
1465
ПОЛИТИКА
ГЛАВА НАТО ПРИЗНАЛ, ЧТО РОССИЯ ДЕ-ФАКТО КОНТРОЛИРУЕТ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
09:30
12 АВГУСТА 2025
1476
ПОЛИТИКА
УКРАИНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ, ЗАЯВИЛИ ГЛАВЫ 26 СТРАН ЕС
08:30
12 АВГУСТА 2025
1493
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН УГРОЖАЮЩИЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕПАТИТОМ ТИПА А
21:00
11 АВГУСТА 2025
2573
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ОБЕДЫ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ ЗА 10 ЛЕТ — ЧТО ДАЛЬШЕ?
19:30
11 АВГУСТА 2025
2371
ПОЛИТИКА
СМОЖЕТ ЛИ ОППОЗИЦИЯ ПРОВЕСТИ ВЫХОД ЧЕХИИ ИЗ ЕС? МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГОВ
18:00
11 АВГУСТА 2025
2321
ПОЛИТИКА
«ЕВРОИМБЕЦИЛЫ»: РЕЗКАЯ РЕАКЦИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОЗИЦИЮ ЕС ПО УКРАИНЕ
16:30
11 АВГУСТА 2025
3721
ОБЩЕСТВО
ДО +36 ГРАДУСОВ. В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ ОЧЕНЬ ЖАРКАЯ НЕДЕЛЯ
15:00
11 АВГУСТА 2025
1812
ПОЛИТИКА
КИЕВ В ЯРОСТИ: РОБЕРТ ФИЦО СРАВНИЛ УКРАИНУ С ТРАВОЙ, КОТОРУЮ ТОПЧУТ ДЕРУЩИЕСЯ СЛОНЫ