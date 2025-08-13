Немецкая полиция нашла тело 13-летнего чешского мальчика

Немецкая полиция нашла тело 13-летнего чешского мальчика, которого власти на востоке Германии разыскивали с воскресного вечера. Об этом сообщает агентство DPA, по информации которого полиция не исключает, что причиной смерти мог быть несчастный случай, преступление или самоубийство.