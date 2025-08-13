Автошколы предлагают бесплатные семинары для наставников 17-летних водителей

Автошколы предлагают серию бесплатных семинаров для наставников 17-летних водителей. Семинары уже прошли в Праге и Млада-Болеславе, с сентября по ноябрь состоится еще десять. Об этом сообщила Ассоциация автошкол Чешской Республики. Заинтересованные лица могут зарегистрироваться на семинары на сайте ассоциации, посвященном программе для семнадцатилетних водителей Autoskolal17.cz.