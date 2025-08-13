ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Автошколы предлагают бесплатные семинары для наставников 17-летних водителей

Новости 420on
13 августа 2025
12:00
276
Автошколы предлагают серию бесплатных семинаров для наставников 17-летних водителей. Семинары уже прошли в Праге и Млада-Болеславе, с сентября по ноябрь состоится еще десять. Об этом сообщила Ассоциация автошкол Чешской Республики. Заинтересованные лица могут зарегистрироваться на семинары на сайте ассоциации, посвященном программе для семнадцатилетних водителей Autoskolal17.cz.
Возможность получить водительские права на легковой автомобиль уже в 17 лет вместо прежних 18 лет вступает в силу с 1 января 2024 года. Однако несовершеннолетние водители могут ездить только с так называемым наставником, то есть водителем, который имеет водительские права более десяти лет и у него нет штрафных баллов.

Семинары продолжительностью 90 минут включают теоретическую часть в классе и вождение. По данным ассоциации, наставники ознакомятся со всей системой L17 для несовершеннолетних водителей, получат руководство для наставников L17 и пройдут тест на вождение с инструктором автошколы. Семинары пройдут в десять этапов с 19 сентября по 7 ноября в Праге 10, Праге 9, Праге 8, Брно, Кладно, Младо-Болеславе, Ждаре-над-Сазавой, Либерце и Йиндржихув-Градце. Организаторы планируют впоследствии предложить дополнительные даты и места проведения семинаров.

«Квалифицированный и подготовленный наставник является залогом успеха для правильного развития знаний и навыков наших учеников в системе L17. В ходе пилотных курсов мы выявили большой интерес со стороны наставников к этому типу курсов, и меня лично очень радует ответственный подход родителей к вопросу вождения автомобилей их детьми», — сказал председатель Ассоциации автошкол Чешской Республики Алеш Горчичка. Семинары являются бесплатными благодаря сотрудничеству с автомобильной компанией Škoda Auto, которая предоставила автомобили для вождения, и компанией GasNet, сообщила ассоциация.

Лица, заинтересованные в получении водительских прав на управление легковым автомобилем, с прошлого года могут начать курсы в автошколе уже в 15 лет и шесть месяцев. После окончания автошколы и сдачи выпускных экзаменов они могут водить автомобиль с 17 лет. Однако до 18 лет такой водитель должен иметь рядом опытного водителя, который зарегистрирован в реестре водителей в качестве его наставника. Наставник помогает молодому водителю следить за дорожным движением и при необходимости дает ему советы в некоторых ситуациях.

Зарегистрированный наставник должен иметь водительское удостоверение не менее пяти лет, причем оно должно быть получено более десяти лет назад. Он также не должен иметь штрафных баллов и должен быть зарегистрирован в регистрационной карточке водителя L17. Начинающий водитель может иметь до четырех наставников.
автошкола Чехия
