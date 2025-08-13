ANO обещает среднюю зарплату почти 58 тысяч крон

По данным движения ANO, к концу 2028 года средняя месячная заработная плата может вырасти почти до 57 700 крон. Об этом говорится в предвыборной программе, в которой партия выступает за то, чтобы через год заработная плата учителей достигла 75 000 крон, то есть 130% от средней по стране. Однако похоже, что движение Андрея Бабиша переборщило. Министерство финансов и другие экономисты ожидают меньшего роста.