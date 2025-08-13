ANO обещает среднюю зарплату почти 58 тысяч крон
13 августа 2025
13:30
88
По данным движения ANO, к концу 2028 года средняя месячная заработная плата может вырасти почти до 57 700 крон. Об этом говорится в предвыборной программе, в которой партия выступает за то, чтобы через год заработная плата учителей достигла 75 000 крон, то есть 130% от средней по стране. Однако похоже, что движение Андрея Бабиша переборщило. Министерство финансов и другие экономисты ожидают меньшего роста.
«Это те 130%, которые обещало правительство Фиалы, но в итоге они составили 107%, и еще деньги забрали у непедагогов», — заявил Бабиш на митинге в Праге в понедельник.
В то время как невыполненное обещание Фиалы относится к средней заработной плате два года назад, ANO, по словам первого заместителя председателя Карла Гавличека, исходит из ожидаемого среднего показателя в 2028 году, то есть всего на год позже срока 2029 года.
«Мы оценили, как может развиваться заработная плата до этого года, и умножили это число на 1,3», — сказал Гавличек. Он не уточнил, на чем основана эта оценка. При этом она более чем на 700 крон выше прогноза Министерства финансов, которое в 2028 году предполагает среднюю заработную плату в размере 56 990 крон.
В первом квартале этого года она составляла 46 924 кроны, а за весь год министерство прогнозирует ее рост до 49 217 крон. Однако две трети людей не достигнут средней заработной платы.
«Учитывая, что наша программа направлена на рост экономики, мы также ожидаем более высокий рост реальных заработных плат», — добавила к амбициям ANO вице-председательница Алена Шиллерова. Однако Гавличек признал, что это всего лишь оценка и окончательная сумма может отличаться на несколько сотен крон.
По мнению главного экономиста банка Creditas Петра Дуфка, в 2028 году средняя зарплата может быть ниже 56 700 крон.
Доминик Русинко из ČSOB, согласно данным центрального банка, подсчитал, что она должна быть около 56 900 крон. «Центральный банк установил разумную динамику заработной платы, поэтому ANO, возможно, придется немного пересмотреть цифры», — добавил он.
Однако уровень заработной платы может вырасти не только за счет экономического роста, но и за счет повышения заработной платы в государственном секторе, которое в настоящее время находится на стадии обсуждения.
