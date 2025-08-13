В Праге и Среднечешском крае объявлена смоговая ситуация





По данным ČHMÚ, на станциях Прага -Сухдол (репрезентативная станция также для Среднечешского края) и Прага-Кобылисы превышено информационное пороговое значение 180 мкг/м³, и в ближайший час не ожидается его снижения.

Предупреждение для Праги и Среднечешского края было опубликовано в 15:12 и будет отменено после снижения концентрации приземного озона. Вероятно, спад произойдет уже вечером. Однако метеорологи предупреждают, что повышенные концентрации озона возможны и в последующие дни.





Наибольшие концентрации приземного озона наблюдаются в солнечные и очень жаркие дни. Высокие температуры ожидаются и в ближайшие дни — до 38 °C, что также учитывается в предупреждении ČHMÚ.





Рекомендации ČHMÚ: во время пребывания на улице в дневные часы следует избегать повышенной физической нагрузки, вызывающей учащенное дыхание. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей, пожилых людей и маленьких детей.

Приземный озон воздействует главным образом на легочную ткань и слизистые оболочки. При высокой концентрации и длительном воздействии возможны жжение в глазах и носу, кашель, головная боль и ощущение давления в груди.