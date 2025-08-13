В Чехии полиция получила новые фургоны для выявления невнимательных водителей
13 августа 2025
21:00
243
13 августа Дирекция дорожной полиции в Праге представила два новых фургона со специальным оборудованием, предназначенных для выявления водителей, отвлекающихся от управления транспортом.
По словам начальника дорожной полиции Михала Ходбодя, невнимательность за рулем остается одной из главных причин самых тяжелых ДТП в стране. Новая техника позволит фиксировать опасное поведение и сразу же реагировать на него на месте.
Фургоны оснащены камерами, которые снимают пространство вокруг всего автомобиля. Камера на крыше следит, пользуются ли водители телефоном, пристегнуты ли ремни безопасности, а также фиксирует нарушения при обгоне. В салоне установлены полноповоротные камеры, а у водителя есть собственный монитор. Машины оборудованы как мобильные офисы, а в будущем в них планируют установить весы.
Сейчас техника работает в тестовом режиме. За 30 часов испытаний было зафиксировано 24 нарушения, чаще всего — разговоры по телефону во время движения. Полноценное использование фургонов планируют начать к концу летних каникул.
Ранее полиция использовала для этих целей специальные автобусы, но они имеют иные задачи и не могут применяться постоянно. Если новые машины оправдают себя, их число увеличат.
Количество невнимательных водителей растет, главным образом из-за современных технологий. Особенно опасна невнимательность на автомагистралях и дорогах первой категории — на нее приходится почти 42% смертельных случаев в ДТП.
За первые семь месяцев 2025 года полиция Чехии зафиксировала 47 865 дорожных аварий, что примерно на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года. В ДТП погибло 217 человек — на 27 меньше, чем годом ранее.
