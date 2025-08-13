В Чехии полиция получила новые фургоны для выявления невнимательных водителей

По словам начальника дорожной полиции Михала Ходбодя, невнимательность за рулем остается одной из главных причин самых тяжелых ДТП в стране. Новая техника позволит фиксировать опасное поведение и сразу же реагировать на него на месте.









Фургоны оснащены камерами, которые снимают пространство вокруг всего автомобиля. Камера на крыше следит, пользуются ли водители телефоном, пристегнуты ли ремни безопасности, а также фиксирует нарушения при обгоне. В салоне установлены полноповоротные камеры, а у водителя есть собственный монитор. Машины оборудованы как мобильные офисы , а в будущем в них планируют установить весы.

Сейчас техника работает в тестовом режиме. За 30 часов испытаний было зафиксировано 24 нарушения, чаще всего — разговоры по телефону во время движения. Полноценное использование фургонов планируют начать к концу летних каникул.









Ранее полиция использовала для этих целей специальные автобусы , но они имеют иные задачи и не могут применяться постоянно. Если новые машины оправдают себя, их число увеличат.

Количество невнимательных водителей растет, главным образом из-за современных технологий. Особенно опасна невнимательность на автомагистралях и дорогах первой категории — на нее приходится почти 42% смертельных случаев в ДТП.





За первые семь месяцев 2025 года полиция Чехии зафиксировала 47 865 дорожных аварий, что примерно на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года. В ДТП погибло 217 человек — на 27 меньше, чем годом ранее.