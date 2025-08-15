Закрытие участка метро B между Florenc и Vysočanská 16–17 и 23–24 августа

Пражский транспорт (DPP) объявил, что в выходные 16–17 и 23–24 августа 2025 года будет полностью приостановлено движение ветки метро B на участке Florenc — Vysočanská из-за работ при реконструкции станции Českomoravská.