Закрытие участка метро B между Florenc и Vysočanská 16–17 и 23–24 августа

Новости и статьи
15 августа 2025
19:30
225
Пражский транспорт (DPP) объявил, что в выходные 16–17 и 23–24 августа 2025 года будет полностью приостановлено движение ветки метро B на участке Florenc — Vysočanská из-за работ при реконструкции станции Českomoravská.
В связи с реконструкцией станции Českomoravská движение метро на линии B между станциями Florenc и Vysočanská будет полностью приостановлено: 

  • В субботу, 16 августа, с начала работы до конца дня воскресенья, 17 августа
  • В субботу, 23 августа, с начала работы до конца дня воскресенья, 24 августа

Организация движения:
 
  • Замена метро: трамвай XB по маршруту Florenc — Křižíkova — Invalidovna — Palmovka — Balabenka — Divadlo Gong — Nádraží Vysočany — Vysočanská 
  • Дополнительно: трамваи №12, а между Florenc и Palmovka — также №3 и №8
  • Чешские железные дороги: спецпоезда S2X (CityElefant, 310 мест) от Masarykova nádraží через Praha-Vysočany и Praha-Rajská zahrada до Praha-Horní Počernice
     
    • Из центра: отправления в :01 и :31 с 6:01 до 22:01 
    • Обратно: в :02 и :35 с 6:02 до 22:02 

Ремонт трамвайной линии в районе Белой Горы завершен досрочно: с 16 августа возобновляется движение на участке Vypich — Bílá Hora.
Чехия метро реконструкция
