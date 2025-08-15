Закрытие участка метро B между Florenc и Vysočanská 16–17 и 23–24 августа
15 августа 2025
19:30
225
Пражский транспорт (DPP) объявил, что в выходные 16–17 и 23–24 августа 2025 года будет полностью приостановлено движение ветки метро B на участке Florenc — Vysočanská из-за работ при реконструкции станции Českomoravská.
В связи с реконструкцией станции Českomoravská движение метро на линии B между станциями Florenc и Vysočanská будет полностью приостановлено:
- В субботу, 16 августа, с начала работы до конца дня воскресенья, 17 августа
- В субботу, 23 августа, с начала работы до конца дня воскресенья, 24 августа
Организация движения:
- Замена метро: трамвай XB по маршруту Florenc — Křižíkova — Invalidovna — Palmovka — Balabenka — Divadlo Gong — Nádraží Vysočany — Vysočanská
- Дополнительно: трамваи №12, а между Florenc и Palmovka — также №3 и №8
-
Чешские железные дороги: спецпоезда S2X (CityElefant, 310 мест) от Masarykova nádraží через Praha-Vysočany и Praha-Rajská zahrada до Praha-Horní Počernice
- Из центра: отправления в :01 и :31 с 6:01 до 22:01
- Обратно: в :02 и :35 с 6:02 до 22:02
Ремонт трамвайной линии в районе Белой Горы завершен досрочно: с 16 августа возобновляется движение на участке Vypich — Bílá Hora.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
15 АВГУСТА 2025
679
15:00
15 АВГУСТА 2025
1111
13:30
15 АВГУСТА 2025
1039
09:30
15 АВГУСТА 2025
1898
18:00
14 АВГУСТА 2025
1788
15:00
14 АВГУСТА 2025
6951
13:30
14 АВГУСТА 2025
2760
12:00
14 АВГУСТА 2025
1007
11:00
14 АВГУСТА 2025
1184
21:00
13 АВГУСТА 2025
2483
18:00
13 АВГУСТА 2025
2145
16:30
13 АВГУСТА 2025
1685
13:30
13 АВГУСТА 2025
1788
12:00
13 АВГУСТА 2025
1230
11:00
13 АВГУСТА 2025
1382