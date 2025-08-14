Глава МИД открыл в Днепре офис посольства Чехии в Украине

Министр иностранных дел Ян Липавский торжественно открыл в Днепре новое представительство посольства Чехии в Украине. Таким образом, Чехия восстановила дипломатическое присутствие на востоке страны. По словам Липавского, она стала первым государством, открывшим представительство в Днепре. Министр заявил, что чешское дипломатическое присутствие в восточноукраинском городе будет способствовать развитию практических деловых отношений, а также межчеловеческих контактов.