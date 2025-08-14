Глава МИД открыл в Днепре офис посольства Чехии в Украине
14 августа 2025
11:00
Министр иностранных дел Ян Липавский торжественно открыл в Днепре новое представительство посольства Чехии в Украине. Таким образом, Чехия восстановила дипломатическое присутствие на востоке страны. По словам Липавского, она стала первым государством, открывшим представительство в Днепре. Министр заявил, что чешское дипломатическое присутствие в восточноукраинском городе будет способствовать развитию практических деловых отношений, а также межчеловеческих контактов.
«В этом месте мы поднимаем от имени Чехии и Европы один из самых восточных флагов на Украине. Когда я говорю об Украине, я имею в виду всю Украину, включая оккупированные регионы или, например, Крым», — сказал Липавский, выразив уверенность, что однажды страна восстановит свою территориальную целостность. «Так что мы сможем провести подобную акцию, например, в Крыму или Симферополе, в Луганске, в Донецке», — отметил он.
По данным Министерства иностранных дел, Чехия в настоящее время имеет дипломатическое представительство в самом восточном пункте Украины из всех стран.
Цель дипломатического присутствия — поддержать местных жителей, предприятия, общины, неправительственные организации, школы и больницы и показать им, что они не одиноки. «Днепр — это стальное сердце Украины. По промышленному профилю он похож на те отрасли, в которых Чехия является лидером в Европе.
«Мы тоже промышленная страна», — отметил Липавский и напомнил, что в Днепропетровской области работают несколько десятков чешских компаний. На вопрос ČTK он ответил, что сотрудники не будут постоянно находиться в городе, но будут приезжать часто.
«Они смогут работать здесь несколько дней подряд, проводить переговоры, встречи, организовывать различные мероприятия. Я думаю, что это будет полноценное дипломатическое присутствие», — отметил министр. Он также сообщил, что торговля Чехии с Украиной растет семимильными шагами и уже превысила, например, чешско-российский товарооборот, который, напротив, снижается.
В открытии офиса приняли участие посол Чехии в Киеве Радек Пех, заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис, а также глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Чехия уделяет внимание Днепропетровской области и в рамках послевоенного восстановления Украины. Она предлагает свои навыки в области энергетики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, водного хозяйства, традиционного машиностроения и технического образования.
