15 августа авиасообщение пражского аэропорта вернется на главную взлетно-посадочную полосу
14 августа 2025
13:30
623
В пятницу днем авиасообщение в пражском аэропорту вернется на главную взлетно-посадочную полосу. За последние четыре с половиной месяца она прошла капитальный ремонт, который включал, в частности, замену покрытия, строительство нового выезда для самолетов, модернизацию освещения, замену ограждения и строительство нового моста через автомагистраль. Во время ремонта движение было переведено на вспомогательную взлетно-посадочную полосу.
«Главная взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию в пятницу, 15 августа, в 15:00. Перед самой реконструкцией проводится очень тщательная уборка взлетно-посадочной полосы, приемо-передаточные испытания, восстановление разметки, а также калибровка и измерение всех устройств, находящихся на полосе, в частности освещения и радионавигации», — сообщила Хейтманкова.
По ее словам, реконструкция включала в себя в общей сложности 15 аэропортовых технологических и строительных мероприятий. «Речь шла о строительстве совершенно нового вылета для самолетов и реконструкции уже существующего, модернизации освещения на главной взлетно-посадочной полосе, замене ограждения по периметру аэропорта и строительстве новой канализационной системы. В то же время, например, Управление автомобильных дорог и автомагистралей снес и построил во время закрытия совершенно новый пешеходный мост через автомагистраль D7, на котором находится освещение для самолетов», — описала пресс-секретарь. Она напомнила, что в рамках реконструкции также было уложено почти 50 000 квадратных метров нового покрытия.
В последние месяцы самолеты использовали только вспомогательную взлетно-посадочную полосу. Она расположена почти перпендикулярно к основной взлетно-посадочной полосе, что означало изменение маршрутов прилета и вылета над Кладно и некоторыми прилегающими населенными пунктами и районами Праги. По словам Хейтманковой, у аэропорта не было другого выхода, и она поблагодарила жителей населенных пунктов за терпение.
«Ситуация будет решена только после постройки параллельной взлетно-посадочной полосы, о которой мы давно говорим», — добавила она.
Последний раз главная взлетно-посадочная полоса аэропорта ремонтировалась в 2022 году, работы длились около трех месяцев. Ремонт перенес операции на вспомогательную взлетно-посадочную полосу на несколько месяцев также в 2013, 2012 и 2004 годах. Регулярное техническое обслуживание главной взлетно-посадочной полосы аэропорта в целях обеспечения безопасности полетов проводится два раза в год, весной и осенью. В последние годы техническое обслуживание длится от 10 до 14 дней.
