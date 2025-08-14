15 августа авиасообщение пражского аэропорта вернется на главную взлетно-посадочную полосу

В пятницу днем авиасообщение в пражском аэропорту вернется на главную взлетно-посадочную полосу. За последние четыре с половиной месяца она прошла капитальный ремонт, который включал, в частности, замену покрытия, строительство нового выезда для самолетов, модернизацию освещения, замену ограждения и строительство нового моста через автомагистраль. Во время ремонта движение было переведено на вспомогательную взлетно-посадочную полосу.