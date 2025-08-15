В Чехию попал опасный для здоровья сыр из Франции

На чешском рынке появились еще одни сыры иностранного производства, в отношении которых власти предупреждают о наличии бактерий листерии. В июне и июле с полок магазинов были сняты 2 000 упаковок двух видов проблемных сыров из Франции, которая в среду начала отзыв нескольких видов мягких сыров после смерти двух человек от листериоза. Чешская Государственная ветеринарная администрация (SVS) уточнила в четверг, что речь идет о сыре Camembert Alexandre B. Bois весом 240 грамм и сыре Coulommiers Mon Pére в упаковке весом 320 грамм.