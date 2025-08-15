ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехию попал опасный для здоровья сыр из Франции

Новости 420on
15 августа 2025
09:30
1187
На чешском рынке появились еще одни сыры иностранного производства, в отношении которых власти предупреждают о наличии бактерий листерии. В июне и июле с полок магазинов были сняты 2 000 упаковок двух видов проблемных сыров из Франции, которая в среду начала отзыв нескольких видов мягких сыров после смерти двух человек от листериоза. Чешская Государственная ветеринарная администрация (SVS) уточнила в четверг, что речь идет о сыре Camembert Alexandre B. Bois весом 240 грамм и сыре Coulommiers Mon Pére в упаковке весом 320 грамм.
По данным ветеринаров, сыры были отправлены из Франции на склад торгового предприятия в Среднечешском крае, а затем распределены среди покупателей.

«Большая часть из примерно 2 000 упаковок сыра, которые были распределены в Чехии с июня, уже просрочена и, следовательно, уже была съедена», — заявил представитель SVS Петр Майер.

«У потребителей в Чешской Республике еще могут находиться сыры с следующими номерами партий и сроками годности: Camembert Alexandre B.Bois 45% 240G с датой потребления 17.08.2025 и номером партии C5179002 и Coulommiers Mon Pere CHV. 320G с датой годности 26.08.2025 и номером партии C5178064», — сообщила ветеринарная служба в пресс-релизе.

«Эти сыры не следует употреблять в пищу, их можно вернуть в место продажи», — добавил Майер, отметив, что, согласно информации, полученной SVS в ходе расследования, сыры продавались в торговых сетях Makro и Kaufland.

Ветеринары в настоящее время изымают из магазинов нереализованные упаковки этих сыров.

Французское министерство здравоохранения сообщило, что молочная компания Chavegrand отзывает десятки партий мягких сыров после того, как была обнаружена возможная связь между случаями листериоза и употреблением продуктов этой молочной фабрики. Агентство Reuters сообщило в среду, что несколько человек заболели после употребления сыра, продаваемого в супермаркетах по всей стране.

Компания производит сыр для нескольких розничных сетей, таких как Leclerc, Carrefour и Auchan. По данным министерства здравоохранения, до 9 августа производитель поставлял продукцию в магазины по всей Франции, а также распространял ее под разными брендами на международном рынке.

Все отозванные продукты представляют собой мягкие сыры с плесневой коркой, изготовленные из пастеризованного коровьего или козьего молока. Компания заявила, что старая производственная линия, с которой поступили подозрительные сыры, уже закрыта и что ее продукты, которые сейчас находятся на полках супермаркетов, безопасны.

Опасная инфекция

Среди симптомов листериоза — лихорадка, головная боль, слабость, тошнота, рвота или водянистая диарея без примесей крови. Так называемый системный листериоз может привести к летальному исходу, при листериозе новорожденных могут возникнуть преждевременные роды, самопроизвольные аборты, рождение мертвого ребенка или инфекция новорожденного.

Бактерия может попасть в организм человека через неправильно обработанные или хранящиеся продукты. Для здоровых людей бактерия в небольших количествах обычно не опасна, но у пожилых людей, беременных женщин, детей или людей с ослабленным иммунитетом возможны осложнения.

Французское министерство здравоохранения сообщило, что в стране заразились люди в возрасте от 34 до 95 лет. Один из умерших страдал и другими заболеваниями. Первые случаи заражения были выявлены в июне.
Чехия продукты
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
15 АВГУСТА 2025
366
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ЖАРА ДОСТИГНЕТ ПИКА: МЕТЕОРОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ПОЖАРАХ И ГРОЗАХ
13:30
15 АВГУСТА 2025
619
ОБЩЕСТВО
С КОНЦА СЕНТЯБРЯ — НАЧАЛА ОКТЯБРЯ НА ТРАССЕ D3 МОЖНО БУДЕТ ЕЗДИТЬ СО СКОРОСТЬЮ 150 КМ/Ч
18:00
14 АВГУСТА 2025
1695
ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКИ SPD И STAČILO! ТРЕБУЮТ УБРАТЬ УКРАИНСКИЕ ФЛАГИ С ГОСЗДАНИЙ, ANO ВОЗДЕРЖИВАЕТСЯ
15:00
14 АВГУСТА 2025
6610
ОБЩЕСТВО
ДО 38 ГРАДУСОВ. В ЧЕХИИ ОЖИДАЮТСЯ САМЫЕ ЖАРКИЕ ДНИ ГОДА, ЗАТЕМ ПОХОЛОДАНИЕ
13:30
14 АВГУСТА 2025
2365
ОБЩЕСТВО
15 АВГУСТА АВИАСООБЩЕНИЕ ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА ВЕРНЕТСЯ НА ГЛАВНУЮ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНУЮ ПОЛОСУ
12:00
14 АВГУСТА 2025
964
ЭКОНОМИКА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧЕХОВ В ЭТОМ ГОДУ ВЫРОСЛА НА 11 ПРОЦЕНТОВ ДО 3,8 ТРИЛЛИОНА КРОН
11:00
14 АВГУСТА 2025
1154
ОБЩЕСТВО
ГЛАВА МИД ОТКРЫЛ В ДНЕПРЕ ОФИС ПОСОЛЬСТВА ЧЕХИИ В УКРАИНЕ
21:00
13 АВГУСТА 2025
2445
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОЛИЦИЯ ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ ФУРГОНЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
18:00
13 АВГУСТА 2025
2121
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ НЕ ХОТЯТ КОНЦЕРТА КАНЬЕ УЭСТА: ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЗАПУТИЛИ ПЕТИЦИЮ
16:30
13 АВГУСТА 2025
1669
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ И СРЕДНЕЧЕШСКОМ КРАЕ ОБЪЯВЛЕНА СМОГОВАЯ СИТУАЦИЯ
13:30
13 АВГУСТА 2025
1768
ОБЩЕСТВО
ANO ОБЕЩАЕТ СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ ПОЧТИ 58 ТЫСЯЧ КРОН
12:00
13 АВГУСТА 2025
1222
ОБЩЕСТВО
АВТОШКОЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ НАСТАВНИКОВ 17-ЛЕТНИХ ВОДИТЕЛЕЙ
11:00
13 АВГУСТА 2025
1361
ОБЩЕСТВО
ИВАНА ГОТТОВА ОСТАНОВИЛА ПРОЕКТ МУЗЕЯ НА БЕРТРАМКЕ
09:30
13 АВГУСТА 2025
2260
ОБЩЕСТВО
НЕМЕЦКАЯ ПОЛИЦИЯ НАШЛА ТЕЛО 13-ЛЕТНЕГО ЧЕШСКОГО МАЛЬЧИКА
08:30
13 АВГУСТА 2025
2569
ОБЩЕСТВО
МАЛАЧОВА: Я ХОЧУ ДАТЬ ЛЮДЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ О ВЫХОДЕ ИЗ ЕС И НАТО