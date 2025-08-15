В Чехию попал проблемный плесневый сыр из Франции
15 августа 2025
09:30
На чешском рынке появились еще одни сыры иностранного производства, в отношении которых власти предупреждают о наличии бактерий листерии. В июне и июле с полок магазинов были сняты две тысячи штук двух видов проблемных сыров из Франции, которая в среду начала отзыв нескольких видов мягких сыров после смерти двух человек от листериоза. Чешская Государственная ветеринарная администрация (SVS) уточнила в четверг, что речь идет о сыре Camembert Alexandre B. Bois весом 240 грамм и сыре Coulommiers Mon Pére в упаковке весом 320 грамм.
По данным ветеринаров, сыры были отправлены из Франции на склад торгового предприятия в Среднечешском крае, а затем распределены среди других покупателей.
«Большая часть из примерно двух тысяч упаковок сыра, которые были распределены в Чехии с июня, уже просрочена и, следовательно, скорее всего, уже была съедена», — заявил представитель SVS Петр Майер.
«У потребителей в Чешской Республике еще могут находиться сыры с следующими номерами партий и сроками годности: Camembert Alexandre B.Bois 45% 240G с датой потребления 17.08.2025 и номером партии C5179002 и Coulommiers Mon Pere CHV. 320G с датой годности 26.08.2025 и номером партии C5178064», — сообщила ветеринарная служба в пресс-релизе.
«Эти сыры не следует употреблять в пищу, его можно вернуть в место продажи», — добавил Майер, отметив, что, согласно информации, полученной SVS в ходе расследования, сыры продавались в торговых сетях Makro и Kaufland.
Ветеринары в настоящее время изымают из магазинов нереализованные упаковки этих сыров.
Французское министерство здравоохранения сообщило, что молочная компания Chavegrand отзывает десятки партий мягких сыров после того, как была обнаружена возможная связь между случаями листериоза и употреблением продуктов этой молочной фабрики. Агентство Reuters сообщило в среду, что несколько человек заболели после употребления сыра, продаваемого в супермаркетах по всей стране.
Компания производит сыр для нескольких розничных сетей, таких как Leclerc, Carrefour и Auchan. По данным министерства здравоохранения, до 9 августа производитель поставлял продукцию в магазины по всей Франции, а также распространял ее под разными брендами на международном рынке.
Все отозванные продукты представляют собой мягкие сыры с плесневой коркой, изготовленные из пастеризованного коровьего или козьего молока. Компания заявила, что старая производственная линия, с которой поступили подозрительные сыры, уже закрыта и что ее продукты, которые сейчас находятся на полках супермаркетов, безопасны.
Опасная инфекция
Среди симптомов листериоза — лихорадка, головная боль, слабость, тошнота, рвота или водянистый диарея без примесей крови. Так называемый системный листериоз может привести к летальному исходу, при листериозе новорожденных могут возникнуть преждевременные роды, самопроизвольные аборты, рождение мертвого ребенка или инфекция новорожденного.
Бактерия может попасть в организм человека, например, через неправильно обработанные или хранящиеся продукты. Для здоровых людей бактерия в небольших количествах обычно не опасна, но у пожилых людей, беременных женщин, детей или людей с ослабленным иммунитетом возможны осложнения.
Французское министерство здравоохранения сообщило, что в стране заразились люди в возрасте от 34 до 95 лет. Один из умерших страдал и другими заболеваниями. Первые случаи заражения были выявлены в июне.
