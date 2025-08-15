В Чехии жара достигнет пика: метеорологи предупреждают о пожарах и грозах
Пятница, 15 августа, станет самым жарким днем нынешней серии летних дней. На большей части Чехии действует предупреждение Чешского гидрометеорологического института о высокой опасности, связанной с экстремально высокими температурами — до +37°C в низинах.
Где и когда действует предупреждение
Оранжевый уровень объявлен до полуночи пятницы в большинстве районов страны, включая Прагу, Среднечешский, Карловарский, Пльзенский, Южночешский, Пардубицкий, Краловеградецкий, Либерецкий, Устецкий, Южноморавский, Злинский, Оломоуцкий края и край Высочина.
В остальных районах Чехии и Моравии — желтый уровень опасности (низкий риск), который в отдельных частях Южноморавского, Злинского и Оломоуцкого края сохранится до 18:00 субботы.
Риск пожаров и грозы
Из-за жары и засушливых условий повышена опасность возникновения пожаров — особенно в Праге, Среднечешском и Устецком краях. Этот уровень продлится до 22:00 воскресенья.
В пятницу вечером ожидается прохождение холодного фронта, который принесет понижение температуры к выходным. На западе страны днем возможны первые локальные дожди и грозы.
На субботу выдано предупреждение о сильных грозах:
- для Пльзенского и Южночешского края — с 10:00 до 14:00;
- для Пльзенского и Южночешского края — с 10:00 до 14:00;
- для Пльзенского, Южночешского, Южноморавского и Злинского краев — с 14:00 до 22:00.
Температурные рекорды
В четверг на 15 из 169 метеостанций с более чем 30-летними наблюдениями были зафиксированы новые температурные рекорды. Ночь на пятницу оказалась тропической — температура не опустилась ниже +20 °C на большей части территории Чехии, что соответствует критерию «тропической ночи».
