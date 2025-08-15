ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Жара увеличила потребление электроэнергии в Чехии

Новости и статьи
15 августа 2025
21:00
322
Текущая волна жары подняла потребление электроэнергии в Чехии на 7% по сравнению с прошлой неделей. Основная причина — активное использование систем охлаждения, прежде всего кондиционеров в зданиях. Высокие температуры также снижают эффективность работы солнечных электростанций, сообщили в компании ČEZ.
В обычных условиях теплая погода в Чехии почти не влияет на энергопотребление: кондиционеры и прочее охлаждающее оборудование используются реже, чем в южноевропейских странах. Однако резкий приход тропической жары изменил ситуацию. «Волна в 7% роста — результат прежде всего работы кондиционеров, а также других охлаждающих устройств», — отметил представитель ČEZ Ладислав Кржиж.

Даже с ростом летнее энергопотребление остается на 30–40% ниже зимнего. Повышенные показатели фиксируются в крупных городах, особенно в Праге, где из-за высокой плотности застройки и большого числа офисов образуется так называемый городской тепловой остров.

По данным Евростата, в 2022 году кондиционеры в среднем обеспечивали лишь 2,5% бытового потребления электроэнергии в ЕС, причем основной вклад вносили страны юга Европы. В Чехии же львиная доля энергозатрат на охлаждение приходится на офисные и промышленные здания, особенно супермаркеты и дата-центры.

Жара негативно сказывается и на солнечной генерации. При температуре выше +25°C панели начинают перегреваться, и каждый градус сверх этой отметки снижает их КПД примерно на 0,35%. В результате при нынешних условиях эффективность некоторых установок падает более чем на 10%.
электричество погода
