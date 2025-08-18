Жара усиливается, количество тропических дней в Чехии утроилось, предупреждает климатолог
18 августа 2025
08:30
С 1960-х годов температура поднялась на два градуса по Цельсию, летом на три градуса, а количество тропических дней увеличилось в три раза, сообщил климатолог Павел Заградничек в интервью ČT24.
В пятницу жара в Чехии достигла пика с температурой до 38 градусов по Цельсию. По словам Заградничка, жаркие волны стали более частыми и интенсивными, чем в прошлом, что негативно сказывается на ландшафте, здоровье людей и животных. Он обращает внимание на то, что адаптационные меры городов зачастую непродуманны.
По словам климатолога, жаркие волны не являются чем-то новым, но они появляются чаще, становятся более продолжительными и интенсивными. «Раньше жара длилась, например, два дня, и максимальная температура достигала около 30 градусов. Сейчас жара длится три-четыре дня, температура достигает 37–38 градусов», — отметил он. По его словам, воздух, поступающий в Чехию, стал теплее из-за потепления климата.
По словам Заградничка, ажиотаж вызвал июль этого года, когда три недели были с температурами ниже средних. «За последние 13 лет он был на один градус холоднее, но за последние 30 лет был абсолютно нормальным, а за последние 60 лет температура была выше средней», — отметил он.
По его мнению, климат и погода изменчивы, но в настоящее время практически нет лет с температурой ниже средней.
Увеличение числа тропических дней
«С 60-х годов температура поднялась на два градуса по Цельсию, летом на три градуса по Цельсию, а количество тропических дней увеличилось в три раза — раньше в среднем было четыре в год, сейчас в стране их 12. В городах их было в среднем 10 в год, а сейчас 30», — сказал Заградичник. По его мнению, эти жаркие дни не являются положительным изменением: ландшафт высыхает, и растениям требуется больше полива.
Климатические меры и адаптация
«Если мы не будем ничего делать, то устранение последствий обойдется нам значительно дороже, чем если бы мы пытались продвигать устойчивые технологии», — сказал Заградничек. В качестве примера он упомянул более разумное использование электроэнергии, утепление домов или замену окон.
С 1980 по 2019 год стихийные бедствия в Чехии нанесли ущерб на 308 миллиардов крон, то есть примерно 30 000 крон на душу населения. В Чехии чередуются периоды засухи и наводнений, и их частота увеличилась в результате изменения климата. Полностью предотвратить их невозможно, но можно смягчить их последствия, добавил он.
Эксперт отметил, что города стремятся адаптироваться, но часто их усилия не до конца продуманы. «Благие намерения могут привести к тому, что деньги будут потрачены на неэффективные меры. Достаточно было бы объединить усилия специалистов из разных областей, таких как урбанисты и метеорологи», — считает он.
