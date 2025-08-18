Жара усиливается, количество тропических дней в Чехии утроилось, предупреждает климатолог

С 1960-х годов температура поднялась на два градуса по Цельсию, летом на три градуса, а количество тропических дней увеличилось в три раза, сообщил климатолог Павел Заградничек в интервью ČT24.