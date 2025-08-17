Испуганные пассажиры звали на помощь. Пьяный водитель автобуса RegioJet чуть не уснул за рулем и пытался скрыться от полиции

Поездка на автобусе по маршруту из Праги в Йирков в Хомутовском районе в пятницу вечером превратилась для пассажиров в кошмар. По словам свидетелей, водитель ехал с опасной скоростью, засыпал за рулем и отказывался снижать скорость, несмотря на крики пассажиров. В конце концов полицейские остановили его на автомагистрали D7 у Паненского Тынца. Алкотест показал почти 2,7 промилле алкоголя.