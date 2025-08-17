Испуганные пассажиры звали на помощь. Пьяный водитель автобуса RegioJet чуть не уснул за рулем и пытался скрыться от полиции
17 августа 2025
09:30
497
Поездка на автобусе по маршруту из Праги в Йирков в Хомутовском районе в пятницу вечером превратилась для пассажиров в кошмар. По словам свидетелей, водитель ехал с опасной скоростью, засыпал за рулем и отказывался снижать скорость, несмотря на крики пассажиров. В конце концов полицейские остановили его на автомагистрали D7 у Паненского Тынца. Алкотест показал почти 2,7 промилле алкоголя.
Поездка, которая должна была закончиться обычным прибытием в северную Чехию, превратилась в драматическую погоню по шоссе с участием полиции. По словам свидетелей, в пятницу в 21:00 автобус компании RegioJet из Праги в Йирков, вез десятки пассажиров, а за рулем находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В салоне автобуса была пустая бутылка.
«У водителя уже во время проверки билетов трялись руки и он утверждал, что просто устал», — рассказала пассажирка Павлина Шварцова. Однако вскоре после отправления он начал опасно маневрировать автобусом. «Вдруг он начал наезжать на ограждение, как будто спал. Мы все кричали, чтобы он замедлился, и просили его остановиться на заправке. Он отказался», — добавила она.
Ситуация постепенно обострилась настолько, что один из пассажиров хотел выйти из автобуса. Некоторые люди плакали, другие звонили в полицию и в саму транспортную компанию. Однако водитель продолжил путь, он ехал с пониженной скоростью, но местами превышал 100 км/ч.
Когда полицейские пытались остановить автобус, мужчина не реагировал. «Он уезжал от них, по словам свидетелей, около сорока километров», — рассказал один из свидетелей, который впоследствии приехал на место, чтобы забрать родственника. В конце концов, автобус удалось остановить на автомагистрали D7 недалеко от Панешного Тынца.
По словам присутствовавших свидетелей, водитель чешской национальности просто опустил голову на руль и отказался сотрудничать.
По словам пассажиров, мужчине пришлось делать тест несколько раз, и только с четвертой попытки удалось измерить показатель в 2,66 промилле.
RegioJet, которая обслуживает этот маршрут, пока не прокомментировала инцидент, хотя редакция iDNES.cz и сами пассажиры неоднократно обращались к ней за комментариями. Некоторые из них полагают, что водитель мог быть пьян уже в предыдущие часы.
По словам пассажиров, им повезло, что безответственность водителя не привела к аварии раньше. «Я была уверена, что мы вообще не доедем до места», — подытожила Шварцова.
В салоне автобуса была пустая бутылка.
«У водителя уже во время проверки билетов трялись руки и он утверждал, что просто устал», — рассказала пассажирка Павлина Шварцова. Однако вскоре после отправления он начал опасно маневрировать автобусом. «Вдруг он начал наезжать на ограждение, как будто спал. Мы все кричали, чтобы он замедлился, и просили его остановиться на заправке. Он отказался», — добавила она.
Ситуация постепенно обострилась настолько, что один из пассажиров хотел выйти из автобуса. Некоторые люди плакали, другие звонили в полицию и в саму транспортную компанию. Однако водитель продолжил путь, он ехал с пониженной скоростью, но местами превышал 100 км/ч.
Когда полицейские пытались остановить автобус, мужчина не реагировал. «Он уезжал от них, по словам свидетелей, около сорока километров», — рассказал один из свидетелей, который впоследствии приехал на место, чтобы забрать родственника. В конце концов, автобус удалось остановить на автомагистрали D7 недалеко от Панешного Тынца.
По словам присутствовавших свидетелей, водитель чешской национальности просто опустил голову на руль и отказался сотрудничать.
По словам пассажиров, мужчине пришлось делать тест несколько раз, и только с четвертой попытки удалось измерить показатель в 2,66 промилле.
RegioJet, которая обслуживает этот маршрут, пока не прокомментировала инцидент, хотя редакция iDNES.cz и сами пассажиры неоднократно обращались к ней за комментариями. Некоторые из них полагают, что водитель мог быть пьян уже в предыдущие часы.
По словам пассажиров, им повезло, что безответственность водителя не привела к аварии раньше. «Я была уверена, что мы вообще не доедем до места», — подытожила Шварцова.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:30
16 АВГУСТА 2025
1535
11:30
16 АВГУСТА 2025
1099
10:30
16 АВГУСТА 2025
1730
09:16
16 АВГУСТА 2025
1269
21:00
15 АВГУСТА 2025
1008
19:30
15 АВГУСТА 2025
1051
16:30
15 АВГУСТА 2025
4393
15:00
15 АВГУСТА 2025
2698
13:30
15 АВГУСТА 2025
1997
09:30
15 АВГУСТА 2025
4712
18:00
14 АВГУСТА 2025
2120
15:00
14 АВГУСТА 2025
7326
13:30
14 АВГУСТА 2025
3801
12:00
14 АВГУСТА 2025
1111
11:00
14 АВГУСТА 2025
1282