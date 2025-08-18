В Чехии подросток изнасиловал украинку, но получил условный срок и отправится в воспитательное учреждение
18 августа 2025
16:30
1499
Воспользовавшись сильным алкогольным опьянением женщины, он утащил ее в лес и изнасиловал. За сексуальное нападение на 45-летнюю украинку, произошедшее прошлым летом, несовершеннолетний получил трехлетний условный срок и будет направлен в воспитательное учреждение. Окончательное решение по этому делу вынес Краевой суд в Пльзене.
«Мы отклонили апелляцию обвиняемого и подтвердили первоначальное решение районного суда», — сообщил в понедельник представитель краевого суда Якуб Штверак. В рамках наказания подсудимый также обязан выплатить потерпевшей 200 000 крон в качестве компенсации морального вреда.
Хроника преступления
Инцидент произошел в августе прошлого года недалеко от общежития, где проживала женщина. Школьник, которому едва исполнилось 15 лет, заметил иностранку, шатающуюся у дороги и едва державшуюся на ногах. Согласно обвинению, он сначала показал ей свой половой орган, предложив секс. Получив отказ, он дождался момента, когда из-за опьянения она потеряла равновесие и упала. Затем он оттащил ее за руки в ближайший лес, где раздел и изнасиловал.
«При назначении наказания я учел возраст обвиняемого и дал ему шанс на исправление», — пояснил судья Петр Сперк, добавив, что если бы преступник не был несовершеннолетним, ему грозило бы реальное лишение свободы.
Направлен в воспитательное учреждение
Суд постановил отправить подростка, до сих пор жившего в семье, в воспитательное учреждение с охранным режимом. В случае побега он будет привлечен к ответственности за воспрепятствование исполнению официального решения. В учреждении он должен находиться до 18 лет.
Подсудимый отказался давать показания в суде. Потерпевшая заявила, что ничего не помнит. Она пришла в себя только тогда, когда полицейские доставили ее в участок. Правоохранители задержали подростка на следующий день после преступления, чему помогла свидетельница.
«Подруга прибежала ко мне и сказала, чтобы я пошла с ней в лес, потому что там женщина, которую, похоже, изнасиловали. Она сказала, что видела, как какой-то парень тащил ее за руки», — рассказала одна из свидетельниц.
Когда они пришли на место, женщина сидела на земле полуголая. «Она была вся в хвое и грязи. Что-то говорила по-украински, но из-за опьянения мы ее плохо понимали. По тому, как она показывала на гениталии, мы поняли, что ее изнасиловали, и вызвали экстренную службу», — добавила свидетельница.
Более 3‰ алкоголя в крови
Прибывшие на место полицейские установили, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер показал более 3 промилле.
На основании показаний свидетелей и собранных улик подозреваемый был задержан на следующий день, после чего против него возбудили уголовное дело за изнасилование.
Изначально подросток признался полиции, что вступил с женщиной в половую связь, но утверждал, что это она проявила инициативу.
Виктимблейминг и помощь пострадавшим
Важно помнить, что в случаях сексуализированного насилия ответственность всегда лежит на насильнике, а не на жертве.
Виктимблейминг — это практика обвинения пострадавшей (например, из-за ее поведения, одежды или состояния опьянения), которая недопустима. Никакие обстоятельства не оправдывают насилие, и единственным виновником преступления является тот, кто его совершил.
Если вы или кто-то из ваших близких столкнулись с насилием в Чехии, можно обратиться за помощью:
- Кризисный центр для жертв насилия Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz
- Полиция Чехии: экстренный номер 158.
- Организация proFem (помощь женщинам): www.profem.cz
