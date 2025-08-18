Вместо лыж предприниматель хочет отправить детей на практику в компании

Новости 420on 18 августа 2025 13:30 440

Вместо гор — практика в компании, вместо лыжных трасс — основы предпринимательства. С сентября стартует инициатива «Lyžák Jinak», цель которой — подготовить студентов к реальному рынку труда. В пилотной программе примут участие отобранные средние школы из всех регионов.