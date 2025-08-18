ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Вместо лыж предприниматель хочет отправить детей на практику в компании

18 августа 2025
Вместо гор — практика в компании, вместо лыжных трасс — основы предпринимательства. С сентября стартует инициатива «Lyžák Jinak», цель которой — подготовить студентов к реальному рынку труда. В пилотной программе примут участие отобранные средние школы из всех регионов.
«Поддерживать чешское предпринимательство и создавать более активную и устойчивую социальную среду». Так звучит миссия, которую озвучил предприниматель Вит Горкий. Основатель успешного стартапа Brand Embassy, который позже был продан с еще большим успехом, стремится к этому через организацию Czech Founders.

«Я верю, что если что-то и может поставить Европу на ноги, а Европа сегодня действительно испытывает проблемы, то это предпринимательство. Нам нужно быть более предприимчивыми, креативными и рисковать больше», — объясняет Горкий в интервью SZ Byznys.

«Мы запускаем новую инициативу. В средней школе мы все ездили на лыжные лагеря. Да, научиться кататься на лыжах — это замечательное явление, и я очень рад, что почти все мы умеем прекрасно кататься, но что, если бы вместо катания на лыжах мы учились предпринимательству или тому, как быть более активными? Как больше замечать свое окружение?» — объясняет Горкий. По его мнению, очень жаль, что предпринимательство и активность сегодня вообще не преподаются в школах.

В рамках пилотного проекта с сентября в избранных средних школах всех регионов Чешской Республики стартует программа «Lyžáky jinak» (Лыжи по-другому), которую Czech Founders запускает совместно с другими партнерскими организациями и которая должна изменить ситуацию. Программа похожа на лыжные курсы. Студенты проводят неделю с предпринимателем вне школьных стен. Только вместо того, чтобы осваивать лыжные трассы, они учатся первым шагам в бизнесе. В проект уже вошли люди из отечественных компаний, а также из некоммерческого сектора.

«Мы будем собирать первые отзывы и верим, что благодаря сотрудничеству с Министерством образования, Министерством промышленности и торговли нам удастся запустить эту инициативу во всех школах и сделать ее доступной для всех. Не каждый должен быть предпринимателем с первых страниц журналов. Кто-то, например, создаст успешную некоммерческую организацию, кто-то будет заниматься общественной деятельностью в своем районе», — добавляет Горкий.

Лучшее решение в самой сложной ситуации

Как говорит сам Горкий, он верит, что Чехия и Европа справятся с необходимыми преобразованиями. «Лучшие решения принимают люди в самых сложных ситуациях. Возможно, было бы хорошо ответить на вопрос, находимся ли мы сегодня в достаточно сложной ситуации, чтобы сказать, что будем больше рисковать и принимать более смелые решения», — добавляет Горкий.

«Я верю, что это краеугольный камень для того, чтобы и в Чехии начался тот снежный ком, который удивительным образом набрал обороты в Эстонии. Сегодня в Эстонии более 15 процентов местной экономики приносит именно технологические и инновационные компании», — добавляет Горкий.

Для сравнения: в Чехии этот показатель составляет от пяти до десяти процентов. «Но уже сегодня чешские технологические стартапы и компании нанимают больше людей, чем, например, сельскохозяйственная промышленность», — добавляет Горкий.

Через десять лет оценка в миллиардах евро

Он обращает внимание на тот факт, что технологические компании могут появиться, например, через год, через три года стать успешными и прибыльными, а через десять лет иметь стоимость в миллиардах евро и нанимать тысячи людей. «Кроме того, часто речь идет о конечном продукте, который не зависит от автомобильной промышленности или немецкой экономики. Это может гарантировать долгосрочный рост нашей экономики. Кроме того, чешские стартапы практически ничего не требуют от государства, кроме справедливых условий, в которых они могут реализовать себя. Зачастую это глобальные компании с клиентами по всему миру, но им нужно лучшее понимание со стороны государственных органов», — утверждает Горкий.

Для сравнения: в Эстонии на душу населения в десять раз больше стартапов, чем в Чехии. Горкий также отмечает, что эти компании отличаются от «классических», они быстрее и с самого начала ориентированы на международный рынок. «Нам также нужны упрощенные визы для людей из-за пределов Европейского союза и возможность привлекать капитал со всего мира без проблем», — добавляет Горкий.
Чехия бизнес
