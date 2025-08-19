Минимальная заработная плата в Словакии вырастет до 915 евро. Она будет немного ниже, чем в Чехии

19 августа 2025

Минимальная заработная плата в Словакии в следующем году повысится на 99 евро до 915 евро, то есть примерно до 22 400 чешских крон. Таким образом, рост составит 12,1%, сообщил министр труда Эрик Томаш. Таким образом, она, по-видимому, останется немного ниже уровня минимальной заработной платы в Чехии.