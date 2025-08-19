Минимальная заработная плата в Словакии вырастет до 915 евро. Она будет немного ниже, чем в Чехии
19 августа 2025
12:00
Минимальная заработная плата в Словакии в следующем году повысится на 99 евро до 915 евро, то есть примерно до 22 400 чешских крон. Таким образом, рост составит 12,1%, сообщил министр труда Эрик Томаш. Таким образом, она, по-видимому, останется немного ниже уровня минимальной заработной платы в Чехии.
В следующем году Словакия введет новое правило, согласно которому минимальный заработок достигнет 60% от средней заработной платы двухлетней давности. Ранее этот показатель был установлен на уровне 57%.
«Несмотря на то, что минимальная заработная плата растет довольно быстро, информация о том, что это приведет к увольнению сотрудников или закрытию заводов, не подтвердилась. Число людей, работающих за минимальную заработную плату, снижается. Время дешевой рабочей силы должно закончиться», — заявил Томаш.
Указанный минимальный возможный заработок в номинальном выражении относится только к работникам, выполняющим самую простую работу. В зависимости от сложности и квалификации работы в Словакии применяется шесть ступеней так называемой гарантированной заработной платы.
Представители работодателей давно критикуют то, что вместе с минимальной заработной платой в стране растут и надбавки за работу в нерабочее время. Томаш отверг возможность замораживания этих надбавок, которые работники получают за работу в ночное время и в выходные дни.
В настоящее время минимальная заработная плата в Словакии составляет 816 евро, что в пересчете составляет 19 976 крон. В Чешской Республике она составляет 20 800 крон. По предварительным оценкам Министерства труда и социальных дел, с января она может вырасти до 22 600 крон. Она должна достичь 43,4% средней заработной платы, прогнозируемой чешским министерством финансов, при этом сумма будет округлена до сотен крон вверх.
Однако более точный размер минимальной заработной платы на следующий год будет объявлен Министерством труда в сентябре.
В отличие от Словакии, в Чехии действует система гарантированных заработных плат, устанавливающая минимальный уровень заработка в других профессиях только в государственном и общественном секторе.
