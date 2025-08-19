Чех в Египте ранил морскую черепаху, вырезав свое имя на панцире

В Египте кто-то решил вырезать на панцире морской черепахи подпись «Láďa». Имя на панцире ясно указывает на то, что виновником был чех. Черепаху сняли на видео египетские дайверы.