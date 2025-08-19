Чех в Египте ранил морскую черепаху, вырезав свое имя на панцире
19 августа 2025
13:30
64
В Египте кто-то решил вырезать на панцире морской черепахи подпись «Láďa». Имя на панцире ясно указывает на то, что виновником был чех. Черепаху сняли на видео египетские дайверы.
Видео они отправили Барборе Хулковой, которая опубликовала кадры в социальных сетях. «Это живая часть ее тела, пронизанная нервами и сосудами», — сказала инфлюенсерша, выступающая под псевдонимом «Чешка в Египте». Она добавила, что помимо боли черепахе грозит инфекция, которая может стоить ей жизни.
Панцирь — это живая ткань, которая защищает нервы, кровеносные сосуды и внутренние органы. Его повреждение также делает черепаху более уязвимой для хищников. Кроме того, близкий контакт для животных чрезвычайно стрессовый и вызывает изменения в поведении.
«Черепахи чувствуют каждое прикосновение. Это все равно что резать вам кожу под ногтем. Это больно», — написала в своем посте Хулкова. Она также опубликовала недавно снятое видео, на котором женщина из Германии топчет черепаху под водой.
В Египте черепахи находятся под защитой стандартных правовых мер по охране природы. Запрещено прикасаться к этим животным, особенно в охраняемых районах. Правила распространяются на других морских обитателей, включая кораллы, морские звезды и прочие организмы.
«Этот поступок не шутка. Это не сувенир. Это не милая подпись. Это вершина беспринципности, жестокости и человеческой глупости», — добавляет Хулкова. Сотни пользователей присоединились к Хулковой и осудили этот поступок.
Панцирь — это живая ткань, которая защищает нервы, кровеносные сосуды и внутренние органы. Его повреждение также делает черепаху более уязвимой для хищников. Кроме того, близкий контакт для животных чрезвычайно стрессовый и вызывает изменения в поведении.
«Черепахи чувствуют каждое прикосновение. Это все равно что резать вам кожу под ногтем. Это больно», — написала в своем посте Хулкова. Она также опубликовала недавно снятое видео, на котором женщина из Германии топчет черепаху под водой.
В Египте черепахи находятся под защитой стандартных правовых мер по охране природы. Запрещено прикасаться к этим животным, особенно в охраняемых районах. Правила распространяются на других морских обитателей, включая кораллы, морские звезды и прочие организмы.
«Этот поступок не шутка. Это не сувенир. Это не милая подпись. Это вершина беспринципности, жестокости и человеческой глупости», — добавляет Хулкова. Сотни пользователей присоединились к Хулковой и осудили этот поступок.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
19 АВГУСТА 2025
296
10:30
19 АВГУСТА 2025
601
09:00
19 АВГУСТА 2025
782
08:00
19 АВГУСТА 2025
1326
18:00
18 АВГУСТА 2025
1457
15:00
18 АВГУСТА 2025
2176
13:30
18 АВГУСТА 2025
1167
11:00
18 АВГУСТА 2025
1660
09:30
18 АВГУСТА 2025
1843
08:30
18 АВГУСТА 2025
6124
17:30
17 АВГУСТА 2025
2971
15:30
17 АВГУСТА 2025
2029
11:30
17 АВГУСТА 2025
2874