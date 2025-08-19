В Чехии половина людей с инвалидностью имеет работу

По данным статистиков, в начале 2024 года в Чехии проживало более 1,3 миллиона человек старше 15 лет с инвалидностью или хроническим ограничением.





Кто относится к категории работающих

К работающим ЧСУ относит как наемных сотрудников, так и индивидуальных предпринимателей (OSVČ) и людей, занятых по договорам, если они отработали хотя бы один час за неделю за вознаграждение.





Занятость чаще имеют те, у кого инвалидность или ограничения проявились в зрелом возрасте. Среди людей, у которых проблемы со здоровьем появились в детстве (до 9 лет), работу имеют 39%. У тех, у кого они возникли в возрасте 40–50 лет, — 55%.





Условия занятости





Половина работающих с инвалидностью получает пенсию. При этом 88% из них трудятся по найму, остальные — ведут бизнес как OSVČ. Две трети занятых работают на полную ставку, остальные — по сокращенному графику или договорам, чаще всего из-за состояния здоровья.

Более 40% сотрудников хотя бы раз в жизни вынуждены были сменить работодателя или должность по причине ограничений, связанных с инвалидностью. Чаще это касалось женщин.





Трудности и дискриминация

90% трудоустроенных нашли работу на открытом рынке труда, остальные — на зарезервированных рабочих местах. Тем не менее 45% респондентов сообщили о трудностях при поиске нынешней работы. У 36% проблем не возникло, а еще 19% нашли работу до появления у них проблем со здоровьем.





С дискриминацией при поиске работы или на рабочем месте сталкивался каждый шестой опрошенный (16%). Женщины сообщали об этом чаще. Кроме того, почти три пятых работников признались, что испытывают сложности в работе со стрессом и адаптацией к изменениям из-за состояния здоровья.