ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии половина людей с инвалидностью имеет работу

Новости и статьи
19 августа 2025
21:00
205
В Чехии растет доля людей с инвалидностью или долгосрочными проблемами со здоровьем, которые имеют работу. Если в 2018 году был трудоустроен 41% граждан в возрасте от 20 до 65 лет с подобными ограничениями, то в 2024 году — уже 50%. Для сравнения: среди их сверстников без инвалидности показатель достигает 85%. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (Český statistický úřad, ЧСУ), опубликовав результаты исследования в журнале Statistika a my.
По данным статистиков, в начале 2024 года в Чехии проживало более 1,3 миллиона человек старше 15 лет с инвалидностью или хроническим ограничением. 

Кто относится к категории работающих 
К работающим ЧСУ относит как наемных сотрудников, так и индивидуальных предпринимателей (OSVČ) и людей, занятых по договорам, если они отработали хотя бы один час за неделю за вознаграждение. 

Занятость чаще имеют те, у кого инвалидность или ограничения проявились в зрелом возрасте. Среди людей, у которых проблемы со здоровьем появились в детстве (до 9 лет), работу имеют 39%. У тех, у кого они возникли в возрасте 40–50 лет, — 55%. 

Условия занятости 
Половина работающих с инвалидностью получает пенсию. При этом 88% из них трудятся по найму, остальные — ведут бизнес как OSVČ. Две трети занятых работают на полную ставку, остальные — по сокращенному графику или договорам, чаще всего из-за состояния здоровья. 

Более 40% сотрудников хотя бы раз в жизни вынуждены были сменить работодателя или должность по причине ограничений, связанных с инвалидностью. Чаще это касалось женщин. 

Трудности и дискриминация
90% трудоустроенных нашли работу на открытом рынке труда, остальные — на зарезервированных рабочих местах. Тем не менее 45% респондентов сообщили о трудностях при поиске нынешней работы. У 36% проблем не возникло, а еще 19% нашли работу до появления у них проблем со здоровьем.

С дискриминацией при поиске работы или на рабочем месте сталкивался каждый шестой опрошенный (16%). Женщины сообщали об этом чаще. Кроме того, почти три пятых работников признались, что испытывают сложности в работе со стрессом и адаптацией к изменениям из-за состояния здоровья. 
Инвалиды работа
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
19 АВГУСТА 2025
578
ОБЩЕСТВО
БОЛЬШИНСТВО ЧЕХОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРАВО ГЕЕВ И ЛЕСБИЯНОК НА БРАК И УСЫНОВЛЕНИЕ
15:00
19 АВГУСТА 2025
2083
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ПОВЫШАЕТ ШТРАФ ЗА БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД: СКОЛЬКО ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
13:30
19 АВГУСТА 2025
1621
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ В ЕГИПТЕ РАНИЛ МОРСКУЮ ЧЕРЕПАХУ, ВЫРЕЗАВ СВОЕ ИМЯ НА ПАНЦИРЕ
12:00
19 АВГУСТА 2025
940
ОБЩЕСТВО
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СЛОВАКИИ ВЫРАСТЕТ ДО 915 ЕВРО. ОНА БУДЕТ НЕМНОГО НИЖЕ, ЧЕМ В ЧЕХИИ
10:30
19 АВГУСТА 2025
1155
ПОЛИТИКА
ПЕТР ПАВЕЛ: КАЖДЫЙ, КТО ПРИЗЫВАЕТ К ВЫХОДУ ИЗ ЕС И НАТО, НАНОСИТ УЩЕРБ ЧЕХИИ
09:00
19 АВГУСТА 2025
1294
ПОЛИТИКА
ЗЕЛЕНСКИЙ: МЫ ГОТОВЫ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
08:00
19 АВГУСТА 2025
1897
ПОЛИТИКА
ВСТРЕЧА ПУТИНА И ЗЕЛЕНСКОГО СОГЛАСОВАНА
18:00
18 АВГУСТА 2025
1787
ОБЩЕСТВО
С ЯНВАРЯ РАЗОВЫЙ БИЛЕТ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ПРАГЕ ПОДОРОЖАЕТ С 30 ДО 39 КРОН
16:30
18 АВГУСТА 2025
3489
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПОДРОСТОК ИЗНАСИЛОВАЛ УКРАИНКУ, НО ПОЛУЧИЛ УСЛОВНЫЙ СРОК И ОТПРАВИТСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
15:00
18 АВГУСТА 2025
2533
ОБЩЕСТВО
ПРИЯТНЫЕ ЛЕТНИЕ ДНИ В ЧЕХИИ: ПОТЕПЛЕНИЕ СМЕНИТСЯ ПРОХЛАДОЙ
13:30
18 АВГУСТА 2025
1301
ОБЩЕСТВО
ВМЕСТО ЛЫЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХОЧЕТ ОТПРАВИТЬ ДЕТЕЙ НА ПРАКТИКУ В КОМПАНИИ
11:00
18 АВГУСТА 2025
1855
ОБЩЕСТВО
С 18 АВГУСТА ЛЮДИ МОГУТ СНОВА ПОЛУЧИТЬ ВАУЧЕРЫ НА ОТДЫХ В ЕСЕНИКАХ
09:30
18 АВГУСТА 2025
1952
ОБЩЕСТВО
ДОРОГИЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ НАЧИНАЮТ СОЗДАВАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЯМ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
08:30
18 АВГУСТА 2025
6260
ОБЩЕСТВО
ЖАРА УСИЛИВАЕТСЯ, КОЛИЧЕСТВО ТРОПИЧЕСКИХ ДНЕЙ В ЧЕХИИ УТРОИЛОСЬ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ КЛИМАТОЛОГ
17:30
17 АВГУСТА 2025
3042
ОБЩЕСТВО
КВИШИНГ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ: КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ С QR-КОДАМИ