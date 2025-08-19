В Чехии половина людей с инвалидностью имеет работу
19 августа 2025
21:00
205
В Чехии растет доля людей с инвалидностью или долгосрочными проблемами со здоровьем, которые имеют работу. Если в 2018 году был трудоустроен 41% граждан в возрасте от 20 до 65 лет с подобными ограничениями, то в 2024 году — уже 50%. Для сравнения: среди их сверстников без инвалидности показатель достигает 85%. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (Český statistický úřad, ЧСУ), опубликовав результаты исследования в журнале Statistika a my.
По данным статистиков, в начале 2024 года в Чехии проживало более 1,3 миллиона человек старше 15 лет с инвалидностью или хроническим ограничением.
Кто относится к категории работающих
К работающим ЧСУ относит как наемных сотрудников, так и индивидуальных предпринимателей (OSVČ) и людей, занятых по договорам, если они отработали хотя бы один час за неделю за вознаграждение.
Занятость чаще имеют те, у кого инвалидность или ограничения проявились в зрелом возрасте. Среди людей, у которых проблемы со здоровьем появились в детстве (до 9 лет), работу имеют 39%. У тех, у кого они возникли в возрасте 40–50 лет, — 55%.
Условия занятости
Половина работающих с инвалидностью получает пенсию. При этом 88% из них трудятся по найму, остальные — ведут бизнес как OSVČ. Две трети занятых работают на полную ставку, остальные — по сокращенному графику или договорам, чаще всего из-за состояния здоровья.
Более 40% сотрудников хотя бы раз в жизни вынуждены были сменить работодателя или должность по причине ограничений, связанных с инвалидностью. Чаще это касалось женщин.
Трудности и дискриминация
90% трудоустроенных нашли работу на открытом рынке труда, остальные — на зарезервированных рабочих местах. Тем не менее 45% респондентов сообщили о трудностях при поиске нынешней работы. У 36% проблем не возникло, а еще 19% нашли работу до появления у них проблем со здоровьем.
С дискриминацией при поиске работы или на рабочем месте сталкивался каждый шестой опрошенный (16%). Женщины сообщали об этом чаще. Кроме того, почти три пятых работников признались, что испытывают сложности в работе со стрессом и адаптацией к изменениям из-за состояния здоровья.
