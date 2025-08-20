Чешская риелторская компания M&M reality оштрафована за разглашение личных данных клиентов

20 августа 2025

Крупная риэлторская компания M&M reality была оштрафована на 3,2 млн. крон за предоставление личных данных своих клиентов трейдерам инвестиционных продуктов группы Arca Capital. Риэлторская компания обжаловала решение в суде.