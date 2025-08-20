Чешская риелторская компания M&M reality оштрафована за разглашение личных данных клиентов
20 августа 2025
11:00
Крупная риэлторская компания M&M reality была оштрафована на 3,2 млн. крон за предоставление личных данных своих клиентов трейдерам инвестиционных продуктов группы Arca Capital. Риэлторская компания обжаловала решение в суде.
Управление по защите персональных данных (ÚOOÚ) оштрафовало одну из крупнейших чешских риэлторских компаний M&M reality holding на 3,2 миллиона крон. Штраф был наложен за то, что пять лет назад она предоставила доступ к личным данным своих клиентов трейдерам, связанным с группой Arca Capital. На тот момент группа уже испытывала финансовые проблемы, но продолжала предлагать людям инвестиционные векселя с обещанием высоких процентов. Часть клиентов M&M reality не знала об этих операциях с их личными данными.
Для продавцов векселей были особенно привлекательны клиенты, которые продали недвижимость и имели наличные деньги. О предоставлении доступа к личным данным клиентов M&M reality в 2021 году сообщила редакция SZ Byznys. Впоследствии этим делом занялся именно ÚOOÚ.
«Управление по защите личных данных завершило административное разбирательство с компанией, специализирующейся на риэлторской деятельности. Предметом разбирательства было предоставление доступа к личным данным клиентов этой риэлторской компании другой компании, специализирующейся на деятельности на финансовом рынке. Риэлторская компания была признана виновной в правонарушении, заключавшемся в том, что она не смогла подтвердить правовой титул для такого доступа», — сообщил по запросу SZ Byznys пресс-секретарь ÚOOÚ Милан Репка.
«Мы по-прежнему категорически не согласны с штрафом. В частности, потому что ведомство не учло сотни подтвержденных согласий, в ходе разбирательства имело место неравное обращение с участниками, и в целом фактические обстоятельства не были установлены в достаточной мере. Мы считаем это существенным нарушением правил административного производства», — прокомментировала пресс-секретарь M&M reality Каролина Вацлавкова.
«Кроме того, штраф является несоразмерным с учетом характера предполагаемого нарушения и других соответствующих обстоятельств. По всем этим причинам против решения было подано административное исковое заявление, которое будет рассмотрено судами», — добавила представительница риэлторской компании.
Несмотря на то, что судебные споры еще не закончены, решение Управления по защите персональных данных о штрафе уже вступило в силу. Поэтому M&M reality уплатила денежное наказание.
Доступ к клиентским базам данных M&M reality для трейдеров финансовых продуктов группы Arca Capital был предоставлен в то время, когда Arca стремилась приобрести долю именно в M&M reality. Однако сделка впоследствии не состоялась. Компания Arca Investments, входящая в группу Arca Capital, впоследствии обанкротилась.
M&M reality является одной из крупнейших риэлторских компаний в Чешской Республике. Компания принадлежит оравскому предпринимателю Петру Морцинко.
