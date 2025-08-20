Plzeňský Prazdroj повышает цены на часть своей продукции

Plzeňský Prazdroj, крупнейший чешский пивоваренный концерн, с 1 октября увеличит стоимость некоторых сортов своего фасованного и разливного пива почти на 3%, что составляет 68 геллеров за пол-литра. Повышение не коснется всех продуктов, а затронет отдельные марки, включая часть портфеля Velkopopovický Kozel, Radegast, Master и Primus.