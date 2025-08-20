ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Plzeňský Prazdroj повышает цены на часть своей продукции

20 августа 2025
16:30
596
Plzeňský Prazdroj, крупнейший чешский пивоваренный концерн, с 1 октября увеличит стоимость некоторых сортов своего фасованного и разливного пива почти на 3%, что составляет 68 геллеров за пол-литра. Повышение не коснется всех продуктов, а затронет отдельные марки, включая часть портфеля Velkopopovický Kozel, Radegast, Master и Primus.
Традиционные сорта Pilsner Urquell и Proud, разливную «десятку» Gambrinus, безалкогольный Birell в бутылках и банках, а также некоторые другие продукты подорожание не затронет. Эту информацию, исходящую от рестораторов и торговых сетей, подтвердил пресс-секретарь Prazdroj Зденек Коварж. 

В последний раз пивоварня пересматривала цены два года назад. Пока рестораны и магазины не установили новые розничные цены. «Окончательная цена всегда определяется тем, кто продает или разливает пиво. За рестораны и магазины мы говорить не можем», — пояснил Коварж. 

Состав группы Plzeňský Prazdroj
В группу входят пивоварни в Пльзене, Вельке-Поповице и Ношовице, а также марки Velkopopovický Kozel, Radegast, Klasik, Primus, Master и Frisco. 

Причины повышения цен
По словам Коваржа, основной причиной подорожания стали рост затрат на транспорт и логистику, особенно со стороны внешних подрядчиков, которые закладывают в свои услуги рост зарплат. Также увеличилась стоимость упаковки, в частности алюминиевых банок, которые становятся все более популярными и продаваемыми.

«Кроме того, на эти упаковки выросли на десятки процентов сборы, которые пивоварня обязана платить по закону за их утилизацию. В Чехии до сих пор не существует системы сдачи для банок, которая обеспечивала бы их эффективный сбор и повторное использование», — добавил пресс-секретарь.
чешское пиво пивоварни Чехия
