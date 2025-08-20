Plzeňský Prazdroj повышает цены на часть своей продукции
20 августа 2025
16:30
596
Plzeňský Prazdroj, крупнейший чешский пивоваренный концерн, с 1 октября увеличит стоимость некоторых сортов своего фасованного и разливного пива почти на 3%, что составляет 68 геллеров за пол-литра. Повышение не коснется всех продуктов, а затронет отдельные марки, включая часть портфеля Velkopopovický Kozel, Radegast, Master и Primus.
Традиционные сорта Pilsner Urquell и Proud, разливную «десятку» Gambrinus, безалкогольный Birell в бутылках и банках, а также некоторые другие продукты подорожание не затронет. Эту информацию, исходящую от рестораторов и торговых сетей, подтвердил пресс-секретарь Prazdroj Зденек Коварж.
В последний раз пивоварня пересматривала цены два года назад. Пока рестораны и магазины не установили новые розничные цены. «Окончательная цена всегда определяется тем, кто продает или разливает пиво. За рестораны и магазины мы говорить не можем», — пояснил Коварж.
Состав группы Plzeňský Prazdroj
В группу входят пивоварни в Пльзене, Вельке-Поповице и Ношовице, а также марки Velkopopovický Kozel, Radegast, Klasik, Primus, Master и Frisco.
В группу входят пивоварни в Пльзене, Вельке-Поповице и Ношовице, а также марки Velkopopovický Kozel, Radegast, Klasik, Primus, Master и Frisco.
Причины повышения цен
По словам Коваржа, основной причиной подорожания стали рост затрат на транспорт и логистику, особенно со стороны внешних подрядчиков, которые закладывают в свои услуги рост зарплат. Также увеличилась стоимость упаковки, в частности алюминиевых банок, которые становятся все более популярными и продаваемыми.
По словам Коваржа, основной причиной подорожания стали рост затрат на транспорт и логистику, особенно со стороны внешних подрядчиков, которые закладывают в свои услуги рост зарплат. Также увеличилась стоимость упаковки, в частности алюминиевых банок, которые становятся все более популярными и продаваемыми.
«Кроме того, на эти упаковки выросли на десятки процентов сборы, которые пивоварня обязана платить по закону за их утилизацию. В Чехии до сих пор не существует системы сдачи для банок, которая обеспечивала бы их эффективный сбор и повторное использование», — добавил пресс-секретарь.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
20 АВГУСТА 2025
388
19:30
20 АВГУСТА 2025
373
18:00
20 АВГУСТА 2025
856
15:00
20 АВГУСТА 2025
1125
13:30
20 АВГУСТА 2025
935
12:00
20 АВГУСТА 2025
969
11:00
20 АВГУСТА 2025
1290
21:00
19 АВГУСТА 2025
950
16:30
19 АВГУСТА 2025
1218
15:00
19 АВГУСТА 2025
6677
13:30
19 АВГУСТА 2025
2500
12:00
19 АВГУСТА 2025
2304
10:30
19 АВГУСТА 2025
1637
09:00
19 АВГУСТА 2025
1716
08:00
19 АВГУСТА 2025
2461