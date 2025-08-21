«Продавал» то, чего нет: схема Адама Петроуша с муниципальными квартирами в Праге

Миллионы долгов





По данным суда, его долги превышают 8 000 000 крон, среди пострадавших — государственные структуры ( VZP , ČSSZ), банки и частные компании , а также бывший коллега по футболу Мирослав Баранек, которому он не вернул более 2 000 000 крон.

Следствие предполагает, что часть доходов Петроуш скрывал, переводя их на счета супруги Ленки. В мае 2024 года Пражский городской суд отменил разрешение на его «oddlužení» (процедуру списания части долгов при условии частичных выплат), указав на систематическое нарушение правил.





Схема с квартирами





Журналист-расследователь Ярослав Кмента опубликовал видеозапись, на которой Петроуш в октябре 2023 года пересчитывает пачки наличных — деньги от иранского предпринимателя Мехрзада Сейри. Бизнесмен утверждает, что он и его родственники передали футболисту свыше 12 000 000 крон за посредничество при получении престижных муниципальных квартир в районе Староместской площади и Národní třída.





Петроуш уверял клиентов, что жильё вскоре будет приватизировано, и обещал их «выкуп» за дополнительное вознаграждение. По словам свидетелей, таким образом он «продал» до 50 квартир, которые никогда не выставлялись официально. На деле приватизация не планировалась, и схема рухнула весной 2024 года, когда новые жильцы начали требовать документы на выкуп.

Магистратская компания TPC, управляющая квартирами, заявила в полицию. Однако уголовных обвинений пока никому не предъявлено. Сам Петроуш на звонки журналистов не отвечает, а его супруга назвала публикации «сфабрикованной атакой».





Суд и скрытые активы





Судья Пражского городского суда отметила, что экс-футболист занижал доходы, скрывал часть поступлений и не уведомил о наследственном производстве после смерти родителей в начале 2024 года. Согласно материалам дела, доходы от интернет -магазина kolojizda.cz и футбольной школы оформлялись на супругу. Сам сайт уже закрыт, но в сети осталась жалоба клиента, назвавшего проект «типичным мошенничеством».

В июне 2024 года Петроуш пытался объяснить неуплату уходом за больными родителями. Он заявил, что сейчас работает водителем грузовика, выполняя рейсы в Грецию, и ожидает зарплату в размере около 48 000 крон до вычета налогов.





Продажа имущества





Его супруга в июне продала автомобиль Škoda Fabia за 40 000 крон и выставила на продажу семейный дом в Рабине (Бенешовский район) стоимостью почти 16 000 000 крон. В реестре недвижимости собственницей значится только она, хотя дом строился в 2015 году, когда супруги уже жили вместе. Ипотека на строительство составила свыше 3 000 000 крон.