Чехию ждет холодный уик-энд

21 августа 2025
15:00
2665
Жаркая середина недели в Чехии сменится похолоданием. В ближайшие дни температура воздуха окажется ниже нормы, и лишь в начале следующей недели начнется постепенное потепление.
Согласно прогнозу метеорологов, на страну влияет циклон, движущийся из центрального Средиземноморья над Венгрией. С ним связано фронтальное разделение, которое принесет дожди в юго-восточные районы Чехии. 

За период с 11 по 17 августа на территории страны выпало всего 2 миллиметра осадков, что составляет лишь 9% климатической нормы. На этой неделе дождей пока не было, поэтому предстоящие осадки будут крайне полезны для пересохшей почвы. 

Дожди и грозы 
В четверг ожидается преимущественно пасмурная погода, местами дожди, кратковременные ливни и грозы. Локально они могут быть интенсивными — прежде всего в полосе от Шумавы через Высочину до Орлицких гор. На северо-западе Чехии вероятность дождя минимальна, там больше шансов на солнце.

Дневные температуры составят 21–25°C, в Полабье возможно до 27°C. В северных районах подует умеренный северный ветер со скоростью 2–6 м/с. 

В пятницу осадки еще возможны на юго-востоке и востоке страны, но постепенно будут уходить. Днем прогнозируется переменная облачность, дожди маловероятны, за исключением горных районов. Утром температура опустится до 11–15°C, местами в Чехии — до 9°C. 

Похолодание в выходные 
В субботу утром температура может снизиться до 8°C, днем — до около 20°C. Осадков не ожидается, возможны отдельные кратковременные дожди в горах. 

В воскресенье утром будет еще прохладнее — 6-10°C. Днем воздух прогреется максимум до 22°C. Прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди, в основном в северо-восточной части Чехии. 

Постепенное потепление 
С понедельника начнется постепенное потепление. В первый день недели ожидается ясная погода и около 22°C, во вторник и среду — облачность и дожди. Утренние температуры будут выше 10°C, дневные — до 27°C. 

Прогноз также зависит от последствий урагана Эрин, который к тому времени достигнет Британских островов как экс-тропический циклон и способен повлиять на распределение атмосферных масс в Европе. 
погода Чехия
