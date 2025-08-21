В Чехии переходят на электронное уведомление о несчастных случаях на производстве

По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), переход на цифровой формат упростит бюрократию, ускорит обработку данных и улучшит статистику.





Категории несчастных случаев

Новые правила делят травмы на четыре группы:

смертельные;

тяжелые (с госпитализацией более чем на 5 дней);

с временной нетрудоспособностью более 3 дней;

с нетрудоспособностью до 3 дней.





Как будет работать система

Работодатель обязан вести книгу учета травм в бумажной или электронной форме. В ней фиксируются дата, время, место происшествия, описание случая, данные пострадавшего, свидетелей, причины и вид травмы.









Сообщение о несчастном случае направляется в электронном виде через портал инспекции. В случае смертельной или тяжелой травмы работодатель обязан без промедления уведомить областную инспекцию труда, Горный надзор, профсоюз и при необходимости полицию. Также извещается медицинская страховая компания работника.

Документы можно распечатать для подписи или использовать электронную подпись. Все записи хранятся 10 лет. Уведомление должно быть направлено в компетентные органы в течение 15 рабочих дней после происшествия.





Финансовый аспект

Модернизация информационной системы инспекции труда обойдется примерно в 2 млн крон без НДС. Однако, по подсчетам Минтруда, благодаря автоматизации можно будет сэкономить около 5 млн крон ежегодно за счет сокращения штата. Горный надзор оценивает свои расходы на цифровизацию до 200 000 крон.





Министерство планирует вместе с объединениями работодателей оценить эффективность нововведения и постепенно расширять функционал системы.