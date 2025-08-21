ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии переходят на электронное уведомление о несчастных случаях на производстве

21 августа 2025
19:30
416
С 2026 года работодатели в Чехии будут обязаны сообщать о производственных травмах своих сотрудников в электронном виде. Информация будет подаваться через портал Государственной инспекции труда. Одновременно изменятся правила ведения учета несчастных случаев и порядок направления соответствующих документов.
По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), переход на цифровой формат упростит бюрократию, ускорит обработку данных и улучшит статистику.

Категории несчастных случаев
Новые правила делят травмы на четыре группы:
  • смертельные;
  • тяжелые (с госпитализацией более чем на 5 дней);
  • с временной нетрудоспособностью более 3 дней;
  • с нетрудоспособностью до 3 дней.

Как будет работать система
Работодатель обязан вести книгу учета травм в бумажной или электронной форме. В ней фиксируются дата, время, место происшествия, описание случая, данные пострадавшего, свидетелей, причины и вид травмы.

Сообщение о несчастном случае направляется в электронном виде через портал инспекции. В случае смертельной или тяжелой травмы работодатель обязан без промедления уведомить областную инспекцию труда, Горный надзор, профсоюз и при необходимости полицию. Также извещается медицинская страховая компания работника.

Документы можно распечатать для подписи или использовать электронную подпись. Все записи хранятся 10 лет. Уведомление должно быть направлено в компетентные органы в течение 15 рабочих дней после происшествия.

Финансовый аспект
Модернизация информационной системы инспекции труда обойдется примерно в 2 млн крон без НДС. Однако, по подсчетам Минтруда, благодаря автоматизации можно будет сэкономить около 5 млн крон ежегодно за счет сокращения штата. Горный надзор оценивает свои расходы на цифровизацию до 200 000 крон.

Министерство планирует вместе с объединениями работодателей оценить эффективность нововведения и постепенно расширять функционал системы.
работа Министерство труда
