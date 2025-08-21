В Чехии переходят на электронное уведомление о несчастных случаях на производстве
21 августа 2025
19:30
416
С 2026 года работодатели в Чехии будут обязаны сообщать о производственных травмах своих сотрудников в электронном виде. Информация будет подаваться через портал Государственной инспекции труда. Одновременно изменятся правила ведения учета несчастных случаев и порядок направления соответствующих документов.
По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), переход на цифровой формат упростит бюрократию, ускорит обработку данных и улучшит статистику.
Категории несчастных случаев
Новые правила делят травмы на четыре группы:
- смертельные;
- тяжелые (с госпитализацией более чем на 5 дней);
- с временной нетрудоспособностью более 3 дней;
- с нетрудоспособностью до 3 дней.
Как будет работать система
Работодатель обязан вести книгу учета травм в бумажной или электронной форме. В ней фиксируются дата, время, место происшествия, описание случая, данные пострадавшего, свидетелей, причины и вид травмы.
Сообщение о несчастном случае направляется в электронном виде через портал инспекции. В случае смертельной или тяжелой травмы работодатель обязан без промедления уведомить областную инспекцию труда, Горный надзор, профсоюз и при необходимости полицию. Также извещается медицинская страховая компания работника.
Документы можно распечатать для подписи или использовать электронную подпись. Все записи хранятся 10 лет. Уведомление должно быть направлено в компетентные органы в течение 15 рабочих дней после происшествия.
Финансовый аспект
Модернизация информационной системы инспекции труда обойдется примерно в 2 млн крон без НДС. Однако, по подсчетам Минтруда, благодаря автоматизации можно будет сэкономить около 5 млн крон ежегодно за счет сокращения штата. Горный надзор оценивает свои расходы на цифровизацию до 200 000 крон.
Министерство планирует вместе с объединениями работодателей оценить эффективность нововведения и постепенно расширять функционал системы.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
21 АВГУСТА 2025
355
18:00
21 АВГУСТА 2025
839
16:30
21 АВГУСТА 2025
700
15:00
21 АВГУСТА 2025
1350
13:30
21 АВГУСТА 2025
2476
12:00
21 АВГУСТА 2025
1418
11:00
21 АВГУСТА 2025
1183
09:30
21 АВГУСТА 2025
749
21:00
20 АВГУСТА 2025
3159
19:30
20 АВГУСТА 2025
1713
18:00
20 АВГУСТА 2025
9545
16:30
20 АВГУСТА 2025
1620
15:00
20 АВГУСТА 2025
3330
13:30
20 АВГУСТА 2025
1644