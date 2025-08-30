Почти десятая часть магазинов в Чехии продавала алкоголь несовершеннолетним
30 августа 2025
11:00
434
Второй квартал 2025 года показал тревожные результаты контроля торговли алкоголем и табачными изделиями в Чехии. Согласно данным Чешской торговой инспекции (ČOI), из 1 887 проверок, устроенных во втором квартале с целью соблюдения законодательства, нарушения были выявлены в 855 случаях.
Особенно серьезным нарушением оказалось предоставление алкогольных напитков лицам младше 18 лет. Таких случаев зафиксировано 157, что составляет 8,32% от общего числа. Контроль происходил в ресторанах, у киосков и на концертах, уточнил пресс-секретарь инспекции Франтишек Котрба.
Всего за квартал было вынесено 654 штрафа на сумму почти 7,8 миллиона крон. Нарушения законодательства о защите здоровья от вредного воздействия психоактивных веществ зафиксированы в 296 случаях:
- 157 — продажа алкоголя несовершеннолетним,
- 50 — отсутствие на месте продажи табака уведомления о запрете продажи детям и подросткам,
- 35 — отсутствие такого уведомления об алкоголе.
Кроме того, инспекторы выявили случаи, когда сами продавцы алкоголя и табачных изделий были моложе 18 лет. Нарушения закона о защите прав потребителей зафиксированы в 788 случаях, закона о налоге на потребление — в 4 случаях.
Проверки проводились с участием лиц младше 18 лет и при взаимодействии с полицией, таможенниками, пожарными, санэпидслужбой и сотрудниками органов по вопросам предпринимательства.
