Хаос в строительстве усиливается: министерство хочет отменить единый графический стандарт территориальных планов

22 августа 2025

Министерство местного развития предлагает отменить единый графический стандарт территориальных планов, который должен был стать ключевым элементом цифровизации строительного управления. Эксперты бьют тревогу: по мнению Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, работающих в строительстве (ČKAIT), это шаг назад, который может значительно усложнить работу проектировщиков, чиновников и застройщиков.