Хаос в строительстве усиливается: министерство хочет отменить единый графический стандарт территориальных планов
22 августа 2025
11:00
451
Министерство местного развития предлагает отменить единый графический стандарт территориальных планов, который должен был стать ключевым элементом цифровизации строительного управления. Эксперты бьют тревогу: по мнению Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, работающих в строительстве (ČKAIT), это шаг назад, который может значительно усложнить работу проектировщиков, чиновников и застройщиков.
Новый закон о строительстве, который должен был упростить и ускорить выдачу разрешений на строительство, с момента принятия уже пережил 12 поправок. Исполнительные положения появляются с опозданием, цифровизация проходит хаотично, а профессиональное сообщество приглашается к обсуждению только на поздних этапах внесения поправок. По словам представителей ČKAIT, многие существенные замечания и предложения игнорируются или «урегулированы иным образом», то есть фактически отклонены.
Последний проект изменения постановления № 157/2024 Сб. отменяет требование о едином графическом стандарте территориальных планов. Он должен был обеспечить наглядность и единообразие в более чем 6 000 муниципалитетов. Кроме того, поправка запрещает использование форматов CAD, которые являются обычным инструментом проектировщиков. CAD остается разрешенным только для регулирующих планов, которые, однако, используются лишь в исключительных случаях.
«Коллеги-проектировщики спрашивают меня: "Боже мой! Зачем?" Предлагаемый проект, по-видимому, должен обеспечить контролируемый развал всего процесса проектирования и разрешения на строительство», — говорит председатель ČKAIT инженер Роберт Шпалек. По его мнению, поправка противоречит самим принципам нового закона о строительстве и ставит под угрозу стратегические транспортные сооружения, которые до сих пор функционировали благодаря отдельному закону о линейных сооружениях.
Без единого графического стандарта каждый территориальный план будет отличаться: разные цвета, разные штриховки, разные обозначения. Таким образом, при проектировании, например, автомагистрали проектировщики будут вынуждены просматривать десятки различных планов и выяснять, что означает тот или иной цвет. Это все равно, как если бы каждая община разработала свои собственные дорожные знаки, — предупреждает заместитель председателя ČKAIT инженер Михал Драгорад.
Новая редакция постановления допускает только форматы ArcGIS Pro, QGIS и структуры ESRI Shapefile. Однако она запрещает наиболее распространенный CAD, который легко интегрируется с другими этапами строительного процесса. Это изменение означает большие временные и финансовые затраты для проектировщиков, предупреждает Р. Шпалек. По его мнению, проект противоречит требованиям Национального геопортала территориального планирования.
ČKAIT сравнивает ситуацию с гипотетическим распадом стандартизации в кадастре недвижимости. Представьте себе, что каждый районный кадастр имел бы свой собственный формат карт и обозначений. Нам пришлось бы снова объезжать всю страну с гербовыми марками, говорит инженер Мартин Шафарик из правления ČKAIT.
ČKAIT категорически не согласна с предлагаемыми изменениями и требует сохранения единого графического стандарта. Она аргументирует это не только профессиональными потребностями, но и конкретными положениями строительного закона, которые прямо требуют единообразия. По мнению юридического эксперта Евы Кузмовой, поправка приведет к неразборчивости и затруднит ориентацию в территориальных планах для всех пользователей — от проектировщиков до строителей.
Последний проект изменения постановления № 157/2024 Сб. отменяет требование о едином графическом стандарте территориальных планов. Он должен был обеспечить наглядность и единообразие в более чем 6 000 муниципалитетов. Кроме того, поправка запрещает использование форматов CAD, которые являются обычным инструментом проектировщиков. CAD остается разрешенным только для регулирующих планов, которые, однако, используются лишь в исключительных случаях.
«Коллеги-проектировщики спрашивают меня: "Боже мой! Зачем?" Предлагаемый проект, по-видимому, должен обеспечить контролируемый развал всего процесса проектирования и разрешения на строительство», — говорит председатель ČKAIT инженер Роберт Шпалек. По его мнению, поправка противоречит самим принципам нового закона о строительстве и ставит под угрозу стратегические транспортные сооружения, которые до сих пор функционировали благодаря отдельному закону о линейных сооружениях.
Без единого графического стандарта каждый территориальный план будет отличаться: разные цвета, разные штриховки, разные обозначения. Таким образом, при проектировании, например, автомагистрали проектировщики будут вынуждены просматривать десятки различных планов и выяснять, что означает тот или иной цвет. Это все равно, как если бы каждая община разработала свои собственные дорожные знаки, — предупреждает заместитель председателя ČKAIT инженер Михал Драгорад.
Новая редакция постановления допускает только форматы ArcGIS Pro, QGIS и структуры ESRI Shapefile. Однако она запрещает наиболее распространенный CAD, который легко интегрируется с другими этапами строительного процесса. Это изменение означает большие временные и финансовые затраты для проектировщиков, предупреждает Р. Шпалек. По его мнению, проект противоречит требованиям Национального геопортала территориального планирования.
ČKAIT сравнивает ситуацию с гипотетическим распадом стандартизации в кадастре недвижимости. Представьте себе, что каждый районный кадастр имел бы свой собственный формат карт и обозначений. Нам пришлось бы снова объезжать всю страну с гербовыми марками, говорит инженер Мартин Шафарик из правления ČKAIT.
ČKAIT категорически не согласна с предлагаемыми изменениями и требует сохранения единого графического стандарта. Она аргументирует это не только профессиональными потребностями, но и конкретными положениями строительного закона, которые прямо требуют единообразия. По мнению юридического эксперта Евы Кузмовой, поправка приведет к неразборчивости и затруднит ориентацию в территориальных планах для всех пользователей — от проектировщиков до строителей.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
22 АВГУСТА 2025
1103
08:30
22 АВГУСТА 2025
534
21:00
21 АВГУСТА 2025
1319
19:30
21 АВГУСТА 2025
872
18:00
21 АВГУСТА 2025
2032
16:30
21 АВГУСТА 2025
1277
15:00
21 АВГУСТА 2025
2665
13:30
21 АВГУСТА 2025
3414
12:00
21 АВГУСТА 2025
1935
11:00
21 АВГУСТА 2025
2446
09:30
21 АВГУСТА 2025
994
21:00
20 АВГУСТА 2025
3481
19:30
20 АВГУСТА 2025
1995
18:00
20 АВГУСТА 2025
9956