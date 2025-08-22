ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Юг Европы накроют грозы с сильными дождями

Новости и статьи
22 августа 2025
16:30
535
Часть Европы накроют сильные ливни, град и грозы. Наибольшие осадки и опасные погодные явления прогнозируются на юге Германии, в Австрии, Швейцарии, Хорватии и на севере Италии, предупреждают метеорологи.
В Баварии и Баден-Вюртемберге накануне выходных ожидаются экстремально сильные дожди и град, сопровождаемые резким похолоданием. Немецкая метеослужба (DWD) выпустила предупреждение из-за интенсивных осадков. 


За час может выпасть до 50 мм дождя. В некоторых районах Баден-Вюртемберга ожидается до 100 мм. Для сравнения, в низинах в среднем за год выпадает около 600 мм осадков.  «В населенном пункте Тодтмос на юге Баден-Вюртемберга за последние несколько часов выпало 112 мм осадков», — сообщили немецкие метеорологи в четверг утром. 


Сильные грозы прогнозируются и в Баварии, где ожидается до 70 мм дождя. Больше всего пострадает юго-восток федеральной земли — от района Ландсхут до Бад-Райхенхалля в районе Берхтесгаден. 


Австрийские синоптики также предупреждают о затяжных дождях. Наиболее опасные федеральные земли — Форарльберг, Тироль, Зальцбург, Верхняя Австрия и Штирия, где объявлен красный уровень опасности. 


Посетителям Хорватии стоит ожидать похолодания и гроз. Лето делает паузу: грозы принесут дождь и сильный ветер. 


Похожие погодные условия ожидаются в Италии: затяжные дожди и понижение температуры. Жара до 40°C сохранится лишь на юге, на Сицилии. Итальянские метеорологи выпустили оранжевые предупреждения для Лигурии, северных Апеннин, горных районов Тривенето, а также внутренних областей Абруццо, Молизе и Лацио. 


В Чехии сильные грозы и затяжные дожди, по данным Чешского гидрометеорологического института, должны обойти страну стороной. Однако атмосферные фронты, связанные с областью низкого давления, начнут влиять на погоду. В пятницу температура будет колебаться от 19 до 24°C. 
погода Европа
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
22 АВГУСТА 2025
376
ПОЛИТИКА
ПАВЕЛ И ФИАЛА О РОЛИ ЧЕХИИ В МИРОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В УКРАИНЕ
15:00
22 АВГУСТА 2025
449
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ МЕТРО «СТАРОМЕСТСКАЯ» СНОВА ОТКРЫТА ДЛЯ ВХОДА И ВЫХОДА
11:00
22 АВГУСТА 2025
927
ОБЩЕСТВО
ХАОС В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УСИЛИВАЕТСЯ: МИНИСТЕРСТВО ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ЕДИНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
09:30
22 АВГУСТА 2025
1960
ОБЩЕСТВО
«ИДИ ДОМОЙ, ИВАН!» — В ПРАГЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ ПЕРЕД ПОСОЛЬСТВОМ РОССИИ
08:30
22 АВГУСТА 2025
940
ЭКОНОМИКА
ТОПЛИВО В ЧЕХИИ ДЕШЕВЕЕТ
21:00
21 АВГУСТА 2025
1729
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, НО МЕДЛЕННЕЕ
19:30
21 АВГУСТА 2025
1021
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПЕРЕХОДЯТ НА ЭЛЕКТРОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
18:00
21 АВГУСТА 2025
2566
ОБЩЕСТВО
ПРОЕЗД В ПРАГЕ И СРЕДНЕЧЕШСКОМ КРАЕ ПОДОРОЖАЕТ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАССАЖИРАМ
16:30
21 АВГУСТА 2025
1475
ОБЩЕСТВО
«ПРОДАВАЛ» ТО, ЧЕГО НЕТ: СХЕМА АДАМА ПЕТРОУША С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КВАРТИРАМИ В ПРАГЕ
15:00
21 АВГУСТА 2025
2998
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЮ ЖДЕТ ХОЛОДНЫЙ УИК-ЭНД
13:30
21 АВГУСТА 2025
3734
ОБЩЕСТВО
С ЯНВАРЯ В ЧЕХИИ БУДУТ УЖЕСТОЧЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА И МИГРАЦИИ
12:00
21 АВГУСТА 2025
2084
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УСТУПКИ В ИНТЕРЕСАХ СОГЛАШЕНИЯ В УКРАИНЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ
11:00
21 АВГУСТА 2025
3301
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА НА ПОДЪЕМЕ. ЕЕ ПОДТАЛКИВАЮТ ВПЕРЕД РАСТУЩИЕ ЗАРПЛАТЫ
09:30
21 АВГУСТА 2025
1046
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В ИЮЛЕ ВЫРОСЛА ДО 2,4%, В ЧЕХИИ СНИЗИЛАСЬ ДО 2,5%
08:30
21 АВГУСТА 2025
1341
ЭКОНОМИКА
МАХИНАЦИИ С НДС В ЧЕХИИ СОКРАЩАЮТСЯ. РЕВИЗОРЫ БУДУТ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ АГЕНТСТВАМ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ