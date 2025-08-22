Юг Европы накроют грозы с сильными дождями

В Баварии и Баден-Вюртемберге накануне выходных ожидаются экстремально сильные дожди и град, сопровождаемые резким похолоданием. Немецкая метеослужба (DWD) выпустила предупреждение из-за интенсивных осадков.







За час может выпасть до 50 мм дождя. В некоторых районах Баден-Вюртемберга ожидается до 100 мм. Для сравнения, в низинах в среднем за год выпадает около 600 мм осадков. «В населенном пункте Тодтмос на юге Баден-Вюртемберга за последние несколько часов выпало 112 мм осадков», — сообщили немецкие метеорологи в четверг утром.







Сильные грозы прогнозируются и в Баварии, где ожидается до 70 мм дождя. Больше всего пострадает юго-восток федеральной земли — от района Ландсхут до Бад-Райхенхалля в районе Берхтесгаден.













Австрийские синоптики также предупреждают о затяжных дождях. Наиболее опасные федеральные земли — Форарльберг, Тироль, Зальцбург, Верхняя Австрия и Штирия, где объявлен красный уровень опасности.

Посетителям Хорватии стоит ожидать похолодания и гроз. Лето делает паузу: грозы принесут дождь и сильный ветер.







Похожие погодные условия ожидаются в Италии: затяжные дожди и понижение температуры. Жара до 40°C сохранится лишь на юге, на Сицилии. Итальянские метеорологи выпустили оранжевые предупреждения для Лигурии, северных Апеннин, горных районов Тривенето, а также внутренних областей Абруццо, Молизе и Лацио.







В Чехии сильные грозы и затяжные дожди, по данным Чешского гидрометеорологического института, должны обойти страну стороной. Однако атмосферные фронты, связанные с областью низкого давления, начнут влиять на погоду. В пятницу температура будет колебаться от 19 до 24°C.