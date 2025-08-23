ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чехия переживает один из самых засушливых августов последних лет

Новости и статьи
23 августа 2025
09:00
327
В Чехии сохраняется острая нехватка осадков. Август пока стал одним из самых сухих месяцев за последние годы — выпало лишь около половины климатической нормы. По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), существенных дождей в ближайшие дни не ожидается и засуха будет усиливаться.
В первые 20 дней августа на территории страны выпало в среднем 26 миллиметров осадков, что составляет примерно 50% нормы за 1991–2020 годы. С 6 по 20 августа осадки практически отсутствовали. Особенно критичной оказалась неделя с 11 по 17 августа — тогда выпало всего 9% от обычного уровня. 


Дефицит влаги заметен по всей республике. В некоторых районах для выхода на норму до конца месяца должно выпасть до 100 миллиметров осадков, например в Бескидах. Недостаток дождей усугубился жаркой погодой, что привело к росту почвенной засухи. В западной части страны фиксируется пониженный уровень подземных вод, а четверть водотоков уже демонстрирует признаки гидрологической засухи. Наиболее сложная ситуация наблюдается в бассейне Влтавы. 

Относительно благоприятным стал июль, когда выпало 107% нормы. Однако он оказался исключением: другие месяцы 2025 года были с осадками ниже среднего. По итогам первого полугодия этот год признан самым сухим с 1961 года, когда начались системные измерения. Общий дефицит осадков сейчас превышает 110 миллиметров, а в некоторых регионах, например на Высочине, он достигает 165 миллиметров — столько обычно выпадает за два летних месяца. 


Прогноз синоптиков неутешителен: в ближайшие недели дожди будут редкими и слабыми. С большой вероятностью август войдет в число самых сухих за всю историю наблюдений, что приведет к дальнейшему росту почвенной и гидрологической засухи. 
погода экология Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
23 АВГУСТА 2025
461
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ИЗ ПРАГИ УГРОЖАЛ ЖЕНЩИНЕ И ВЫБРАСЫВАЛ ОРУЖИЕ ИЗ ОКНА. ПОЛИЦИЯ ЗАСТРЕЛИЛА ЕГО
18:00
22 АВГУСТА 2025
1309
ПОЛИТИКА
ПАВЕЛ И ФИАЛА О РОЛИ ЧЕХИИ В МИРОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В УКРАИНЕ
16:30
22 АВГУСТА 2025
1665
ОБЩЕСТВО
ЮГ ЕВРОПЫ НАКРОЮТ ГРОЗЫ С СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ
15:00
22 АВГУСТА 2025
895
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ МЕТРО «СТАРОМЕСТСКАЯ» СНОВА ОТКРЫТА ДЛЯ ВХОДА И ВЫХОДА
11:00
22 АВГУСТА 2025
1464
ОБЩЕСТВО
ХАОС В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УСИЛИВАЕТСЯ: МИНИСТЕРСТВО ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ЕДИНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
09:30
22 АВГУСТА 2025
2889
ОБЩЕСТВО
«ИДИ ДОМОЙ, ИВАН!» — В ПРАГЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ ПЕРЕД ПОСОЛЬСТВОМ РОССИИ
08:30
22 АВГУСТА 2025
1196
ЭКОНОМИКА
ТОПЛИВО В ЧЕХИИ ДЕШЕВЕЕТ
21:00
21 АВГУСТА 2025
1972
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, НО МЕДЛЕННЕЕ
19:30
21 АВГУСТА 2025
1196
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ПЕРЕХОДЯТ НА ЭЛЕКТРОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
18:00
21 АВГУСТА 2025
3371
ОБЩЕСТВО
ПРОЕЗД В ПРАГЕ И СРЕДНЕЧЕШСКОМ КРАЕ ПОДОРОЖАЕТ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАССАЖИРАМ
16:30
21 АВГУСТА 2025
1703
ОБЩЕСТВО
«ПРОДАВАЛ» ТО, ЧЕГО НЕТ: СХЕМА АДАМА ПЕТРОУША С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КВАРТИРАМИ В ПРАГЕ
15:00
21 АВГУСТА 2025
3210
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЮ ЖДЕТ ХОЛОДНЫЙ УИК-ЭНД
13:30
21 АВГУСТА 2025
4070
ОБЩЕСТВО
С ЯНВАРЯ В ЧЕХИИ БУДУТ УЖЕСТОЧЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА И МИГРАЦИИ
12:00
21 АВГУСТА 2025
2219
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УСТУПКИ В ИНТЕРЕСАХ СОГЛАШЕНИЯ В УКРАИНЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ
11:00
21 АВГУСТА 2025
4356
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА НА ПОДЪЕМЕ. ЕЕ ПОДТАЛКИВАЮТ ВПЕРЕД РАСТУЩИЕ ЗАРПЛАТЫ