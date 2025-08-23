Чехия переживает один из самых засушливых августов последних лет
В Чехии сохраняется острая нехватка осадков. Август пока стал одним из самых сухих месяцев за последние годы — выпало лишь около половины климатической нормы. По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), существенных дождей в ближайшие дни не ожидается и засуха будет усиливаться.
В первые 20 дней августа на территории страны выпало в среднем 26 миллиметров осадков, что составляет примерно 50% нормы за 1991–2020 годы. С 6 по 20 августа осадки практически отсутствовали. Особенно критичной оказалась неделя с 11 по 17 августа — тогда выпало всего 9% от обычного уровня.
Дефицит влаги заметен по всей республике. В некоторых районах для выхода на норму до конца месяца должно выпасть до 100 миллиметров осадков, например в Бескидах. Недостаток дождей усугубился жаркой погодой, что привело к росту почвенной засухи. В западной части страны фиксируется пониженный уровень подземных вод, а четверть водотоков уже демонстрирует признаки гидрологической засухи. Наиболее сложная ситуация наблюдается в бассейне Влтавы.
Относительно благоприятным стал июль, когда выпало 107% нормы. Однако он оказался исключением: другие месяцы 2025 года были с осадками ниже среднего. По итогам первого полугодия этот год признан самым сухим с 1961 года, когда начались системные измерения. Общий дефицит осадков сейчас превышает 110 миллиметров, а в некоторых регионах, например на Высочине, он достигает 165 миллиметров — столько обычно выпадает за два летних месяца.
Прогноз синоптиков неутешителен: в ближайшие недели дожди будут редкими и слабыми. С большой вероятностью август войдет в число самых сухих за всю историю наблюдений, что приведет к дальнейшему росту почвенной и гидрологической засухи.
