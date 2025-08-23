Индекс старения в Чехии растет: на сто детей в прошлом году приходилось 133 пожилых человека

После эпидемии COVID-19 продолжительность жизни снова увеличивается. Однако ожидаемая продолжительность жизни 65-летних мужчин и женщин в разных регионах различается: между Прагой и Устецким краем разница составляет 2,5 года. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления (ЧСУ). Индекс старения могут использовать местные органы власти при планировании услуг для своих жителей.





В последний раз в Чехии детей до 15 лет было больше, чем людей старше 65 лет, в 2005 году. Тогда статистики зарегистрировали чуть более 1,5 миллиона мальчиков и девочек, а пожилых людей — на 36 000 меньше. В 2006 году их число было примерно равным. С 2007 года соотношение изменилось. В прошлом году в стране проживало чуть менее 1,7 миллиона детей в возрасте до 15 лет и почти 2,3 миллиона человек старше 65 лет. На сто мальчиков и девочек приходилось примерно 133 пожилых человека, что на четыре человека больше, чем годом ранее. В 2017 году на сто детей приходилось 122 человека старше 65 лет, годом позже – 123, а в позапрошлом году – менее 130.













«В 2007 году впервые был зафиксирован случай, когда численность возрастной группы 65+ превысила численность группы от 0 до 15 лет», — сообщает портал стратегических документов. Согласно ему, с конца Второй мировой войны до середины 50-х годов прошлого века на сто детей приходилось 35 человек старше 65 лет. Индекс растет с середины 80-х годов и будет расти и дальше, пишут эксперты. Рост, по всей видимости, будет более быстрым, чем до сих пор. Рождаемость низкая, после середины следующего десятилетия в пожилой возраст войдет многочисленное поколение так называемых «детей Хусака», а продолжительность жизни будет продолжать расти.

«Ситуация, когда пожилых людей будет в 2,5 раза больше, чем детей, должна сохраниться на протяжении всей второй половины века», — сообщает портал. Согласно ранним расчетам, индекс может достигнуть максимального значения в 2063 году — 277 пожилых людей на 100 детей.













В прошлом году наиболее благоприятное соотношение было в Центральном Чешском крае. На сто детей там приходилось 109 человек пенсионного возраста. За ним следовала Прага с примерно 120. Напротив, больше всего пожилых мужчин и женщин приходилось на сто мальчиков и девочек в возрасте до 15 лет в Карловарском крае, а именно 152. Более 150 человек на сто детей было также в Кралоградском и Злинском краях.







Увеличение продолжительности жизни в Чехии замедлила эпидемия COVID-19. Из-за высокого числа умерших ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году упала, а затем снова выросла. В позапрошлом году она превысила доковидные показатели. В прошлом году продолжительность жизни была самой высокой – для 65-летних женщин она составляла 20,8 года, а для мужчин того же возраста – 17 лет.

Ниже среднего по стране показатель был в половине регионов. Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни 65-летних была в Праге — 21,6 года для женщин и 17,9 года для мужчин. Превысили порог в 21 год для женщин Южноморавский и Злинский регионы. У мужчин этот показатель превысил 17 лет в Краллове-Градицком, Южно-Моравском, Высочинском, Пардубицком и Пльзеньском краях. Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни была в Устецком крае – 15,5 лет для мужчин и 19,1 года для женщин. По сравнению с столицей она была короче примерно на 2,5 года. 65-летние женщины в Праге могли рассчитывать прожить в среднем на шесть лет дольше, чем мужчины того же возраста из Устецкого края.