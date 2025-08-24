Рост цен на недвижимость в ближайшие месяцы замедлится, но квартиры не станут более доступными

Новости 420on 24 августа 2025 15:00 402

Цены на недвижимость растут третий раз за последние пять лет двузначными темпами. Рост цен, вызванный высоким спросом покупателей и низким предложением квартир и домов на продажу, приводит к тому, что собственное жилье может позволить себе все меньше людей. Экономисты и участники рынка недвижимости отмечают, что Чехия в настоящее время находится на пике риэлторского бума. Поэтому в ближайшие месяцы они ожидают замедления роста цен.