Рост цен на недвижимость в ближайшие месяцы замедлится, но квартиры не станут более доступными
24 августа 2025
15:00
402
Цены на недвижимость растут третий раз за последние пять лет двузначными темпами. Рост цен, вызванный высоким спросом покупателей и низким предложением квартир и домов на продажу, приводит к тому, что собственное жилье может позволить себе все меньше людей. Экономисты и участники рынка недвижимости отмечают, что Чехия в настоящее время находится на пике риэлторского бума. Поэтому в ближайшие месяцы они ожидают замедления роста цен.
«Финансовый цикл реагирует на экономический с задержкой. Охлаждение внутренней экономики, замедление роста заработных плат и ухудшение ситуации на рынке труда заметно замедлят рост цен на недвижимость в следующем году», — заявил Кевин Тран Нгуен, аналитик Komerční banka.
В своем текущем макроэкономическом прогнозе банк указывает, что рост цен на дома и квартиры должен достигнуть пика в третьем квартале, то есть именно сейчас. В следующие три месяца годовой рост цен должен снова составить менее десяти процентов. В следующем году он будет постепенно снижаться до пяти процентов.
Аналогичную динамику прогнозирует и Чешский национальный банк, который фокусируется на новой недвижимости. По его прогнозам, цены на нее будут снижаться более плавно. В следующем году они вырастут в среднем на 7,7%, а в 2027 году — на 5,8%.
Центральный банк следит за развитием рынка недвижимости по двум причинам. Он оценивает его влияние на стабильность чешских банков и воздействие на инфляцию. В последние месяцы именно этот фактор способствовал тому, что он перестал снижать базовую процентную ставку.
На этот год банк рассчитывает на средний годовой рост цен на новую недвижимость на 11,3 процента. Коммерческий банк, включающий в свои данные и остальную часть внутреннего рынка недвижимости, указывает цифру 10,2 процента. В обоих случаях это значительно больше, чем прошлогоднее подорожание на пять процентов.
Снижения цен не будет
На рынке уже появляются первые признаки того, что рост цен может достигнуть пика в ближайшие месяцы. Например, данные риэлторской группы European Housing Services, в которую входят сервис Bezrealitky и риэлторское агентство Maxima, показывают, что рост цен на квартиры в некоторых городах и регионах уже во втором квартале замедлился.
Это касается, например, Брно, где, по словам главы группы Хендрика Мейера, цены, по-видимому, достигли предела, который покупатели еще готовы платить.
«По всей вероятности, на пределе возможностей оказались также Пльзеньский и Оломоуцкий края. Более значительный рост цен, таким образом, ожидается скорее в других региональных городах», — сказал Мейер.
Однако эксперты не ожидают, что в ближайшее время произойдет снижение цен на квартиры и дома. Последний раз это произошло в 2023 году, когда рынок был заморожен строгими правилами предоставления ипотечных кредитов в сочетании с высокими процентными ставками. Из-за этого люди отложили покупки, и цены упали.
Однако это было скорее исключением. «В следующем году рост, по всей видимости, превысит рост заработных плат. Таким образом, доступность жилья будет по-прежнему немного ухудшаться, в том числе из-за структурного несоответствия между спросом и предложением на рынке», — добавил Кевин Тран Нгуен.
Кроме того, те, кто хочет приобрести собственное жилье, не могут рассчитывать на то, что им помогут более дешевые ипотечные кредиты. По мнению Михала Скоржи, экономиста České spořitelny, процентные ставки будут снижаться очень медленно. Если экономика не переживет серьезных антиинфляционных шоков, он считает маловероятным достижение значений, близких к четырем процентам.
