ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Мужчина в Чехии 25 лет получал пенсию по старости своей умершей тещи. Государство выплатило ему миллионы

Новости 420on
25 августа 2025
12:00
576
Таховские криминалисты расследуют невероятный случай. В мошенничестве обвиняется пожилой мужчина, который в течение 25 лет получал пенсию своей умершей тещи. Социальная служба незаконно выплатила мужчине почти 3 миллиона крон, хотя должна была знать, что женщина умерла.
Уголовное преследование 75-летнего мужчины из Цебиви в районе Тахова подтвердил государственный прокурор Павел Райзер. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным Novinky, женщина, умершая в 1999 году, при жизни просила перечислять пенсию на банковский счет своего зятя. «После ее смерти деньги продолжали поступать на счет обвиняемого до сентября прошлого года, когда об этом узнала конкурсный управляющий», — добавил прокурор.

Он также обратил внимание на то, что в течение всего этого времени не было проведено никакой проверки или проверки со стороны Чешской администрации социального обеспечения (ČSSZ), которой по служебному обязательству регистрационная служба должна сообщать о каждом случае смерти застрахованного лица.

«Поэтому я также направил руководству ČSSZ запрос о расследовании всего дела, чтобы выяснить, не было ли с их стороны каких-либо нарушений», — добавил прокурор.

Сам обвиняемый, по его словам, не подозревал, что деньги продолжают поступать на его счет.
пенсия Чехия мошенничество
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
25 АВГУСТА 2025
196
ЭКОНОМИКА
Я НЕ ОБЕЩАЮ СНИЖЕНИЯ НДС НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЗАЯВИЛ МИНИСТР ВЫБОРНЫЙ
11:00
25 АВГУСТА 2025
1305
ОБЩЕСТВО
ОТНОШЕНИЕ К РОССИЯНАМ В ЧЕХИИ: «ТЫ УЖЕ СЖЕГ РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ?»
08:30
25 АВГУСТА 2025
1470
ОБЩЕСТВО
В ГЕРМАНИИ ХОТЯТ УРЕЗАТЬ ПОСОБИЯ УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ, В ЧЕХИИ В ЭТОМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
15:00
24 АВГУСТА 2025
1156
ОБЩЕСТВО
РОСТ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ЗАМЕДЛИТСЯ, НО КВАРТИРЫ НЕ СТАНУТ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ
13:00
24 АВГУСТА 2025
2977
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ ЗА ЭНЕРГИЮ МИЛЛИАРДЫ КРОН В ГОД ИЗ-ЗА СТАРЫХ ДОГОВОРОВ
17:00
23 АВГУСТА 2025
1110
ОБЩЕСТВО
ИНДЕКС СТАРЕНИЯ В ЧЕХИИ РАСТЕТ: НА СТО ДЕТЕЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИХОДИЛОСЬ 133 ПОЖИЛЫХ ЧЕЛОВЕКА
13:00
23 АВГУСТА 2025
3271
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ВО ВРЕМЯ МАСШТАБНОЙ НОЧНОЙ ОПЕРАЦИИ В ПРАГЕ ОСТАНОВИЛА 1 400 АВТОМОБИЛЕЙ
11:00
23 АВГУСТА 2025
2806
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ИЗ ПРАГИ УГРОЖАЛ ЖЕНЩИНЕ И ВЫБРАСЫВАЛ ОРУЖИЕ ИЗ ОКНА. ПОЛИЦИЯ ЗАСТРЕЛИЛА ЕГО
09:00
23 АВГУСТА 2025
1372
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ ОДИН ИЗ САМЫХ ЗАСУШЛИВЫХ АВГУСТОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
18:00
22 АВГУСТА 2025
1811
ПОЛИТИКА
ПАВЕЛ И ФИАЛА О РОЛИ ЧЕХИИ В МИРОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В УКРАИНЕ
16:30
22 АВГУСТА 2025
2308
ОБЩЕСТВО
ЮГ ЕВРОПЫ НАКРОЮТ ГРОЗЫ С СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ
15:00
22 АВГУСТА 2025
1165
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ МЕТРО «СТАРОМЕСТСКАЯ» СНОВА ОТКРЫТА ДЛЯ ВХОДА И ВЫХОДА
11:00
22 АВГУСТА 2025
1934
ОБЩЕСТВО
ХАОС В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УСИЛИВАЕТСЯ: МИНИСТЕРСТВО ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ЕДИНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
09:30
22 АВГУСТА 2025
3648
ОБЩЕСТВО
«ИДИ ДОМОЙ, ИВАН!» — В ПРАГЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ ПЕРЕД ПОСОЛЬСТВОМ РОССИИ
08:30
22 АВГУСТА 2025
1402
ЭКОНОМИКА
ТОПЛИВО В ЧЕХИИ ДЕШЕВЕЕТ