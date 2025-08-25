Мужчина в Чехии 25 лет получал пенсию по старости своей умершей тещи. Государство выплатило ему миллионы
25 августа 2025
12:00
576
Таховские криминалисты расследуют невероятный случай. В мошенничестве обвиняется пожилой мужчина, который в течение 25 лет получал пенсию своей умершей тещи. Социальная служба незаконно выплатила мужчине почти 3 миллиона крон, хотя должна была знать, что женщина умерла.
Уголовное преследование 75-летнего мужчины из Цебиви в районе Тахова подтвердил государственный прокурор Павел Райзер. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет тюрьмы.
По данным Novinky, женщина, умершая в 1999 году, при жизни просила перечислять пенсию на банковский счет своего зятя. «После ее смерти деньги продолжали поступать на счет обвиняемого до сентября прошлого года, когда об этом узнала конкурсный управляющий», — добавил прокурор.
Он также обратил внимание на то, что в течение всего этого времени не было проведено никакой проверки или проверки со стороны Чешской администрации социального обеспечения (ČSSZ), которой по служебному обязательству регистрационная служба должна сообщать о каждом случае смерти застрахованного лица.
«Поэтому я также направил руководству ČSSZ запрос о расследовании всего дела, чтобы выяснить, не было ли с их стороны каких-либо нарушений», — добавил прокурор.
Сам обвиняемый, по его словам, не подозревал, что деньги продолжают поступать на его счет.
По данным Novinky, женщина, умершая в 1999 году, при жизни просила перечислять пенсию на банковский счет своего зятя. «После ее смерти деньги продолжали поступать на счет обвиняемого до сентября прошлого года, когда об этом узнала конкурсный управляющий», — добавил прокурор.
Он также обратил внимание на то, что в течение всего этого времени не было проведено никакой проверки или проверки со стороны Чешской администрации социального обеспечения (ČSSZ), которой по служебному обязательству регистрационная служба должна сообщать о каждом случае смерти застрахованного лица.
«Поэтому я также направил руководству ČSSZ запрос о расследовании всего дела, чтобы выяснить, не было ли с их стороны каких-либо нарушений», — добавил прокурор.
Сам обвиняемый, по его словам, не подозревал, что деньги продолжают поступать на его счет.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
25 АВГУСТА 2025
196
11:00
25 АВГУСТА 2025
1305
08:30
25 АВГУСТА 2025
1470
15:00
24 АВГУСТА 2025
1156
13:00
24 АВГУСТА 2025
2977
17:00
23 АВГУСТА 2025
1110
13:00
23 АВГУСТА 2025
3271
11:00
23 АВГУСТА 2025
2806
09:00
23 АВГУСТА 2025
1372
18:00
22 АВГУСТА 2025
1811
16:30
22 АВГУСТА 2025
2308
15:00
22 АВГУСТА 2025
1165
09:30
22 АВГУСТА 2025
3648
08:30
22 АВГУСТА 2025
1402