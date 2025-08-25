Мужчина в Чехии 25 лет получал пенсию по старости своей умершей тещи. Государство выплатило ему миллионы

Таховские криминалисты расследуют невероятный случай. В мошенничестве обвиняется пожилой мужчина, который в течение 25 лет получал пенсию своей умершей тещи. Социальная служба незаконно выплатила мужчине почти 3 миллиона крон, хотя должна была знать, что женщина умерла.