Европейский рынок наводняют дешевые товары из Китая, которые могут быть вредны для здоровья

Новости 420on 26 августа 2025 12:00 1230

Европейский рынок наводняют дешевые товары из китайских интернет-магазинов, что представляет проблему для чешских предпринимателей и потребителей. Некоторые продукты не соответствуют местным стандартам и могут быть вредны для здоровья. Таможенники проводят проверки только выборочно. Например, в последний год в бижутерии были обнаружены нарушения в каждой десятой пробы.