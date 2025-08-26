Европейский рынок наводняют дешевые товары из Китая, которые могут быть вредны для здоровья
26 августа 2025
12:00
1230
Европейский рынок наводняют дешевые товары из китайских интернет-магазинов, что представляет проблему для чешских предпринимателей и потребителей. Некоторые продукты не соответствуют местным стандартам и могут быть вредны для здоровья. Таможенники проводят проверки только выборочно. Например, в последний год в бижутерии были обнаружены нарушения в каждой десятой пробы.
Китайские товары за несколько десятков, максимум сотен крон, легко доступны через веб-сайты или мобильные приложения. С онлайн-площадки они попадают прямо в руки заказчика. Но иногда они оказываются в лаборатории таможенников. Например, бижутерию проверяют с помощью ювелирного рентгена. Аппарат показывает, какие вещества содержатся в отдельных бусинах и не превышают ли они установленные нормы.
За последний год в таможенной технической лаборатории проверили около сотни образцов бижутерии на содержание тяжелых металлов. Повышенные показатели были зафиксированы примерно в десятой части случаев. Некоторые вещества могут вызвать серьезные проблемы после проглатывания, что особенно опасно для детей.
«Свинец является нейротоксичным, то есть может повредить нервную систему. Он также репродуктивно токсичен, то есть повреждает репродуктивную систему. Кадмий (...) классифицируется как канцероген. С точки зрения контакта с кожей, никель является особенно сильным контактным аллергеном», — перечислила Дагмар Йилова из Центра токсикологии и безопасности здоровья Государственного института здравоохранения.
Таможенники не проверяют все
Объем посылок из третьих стран значительно растет. Только за последние семь месяцев чехи заказали почти в два раза больше посылок, чем за весь предыдущий год. «Таможенная служба не в состоянии проверить все посылки, потому что их объем действительно очень большой. Поэтому мы проверяем те, которые вызывают подозрения», — пояснила пресс-секретарь Главного таможенного управления Хана Штаффова.
Министерство окружающей среды также обращает внимание на экологическую сторону вопроса. «Ежедневно в Европу поступают миллионы таких посылок и с ними тонны мусора. Двенадцать миллионов посылок в день в Европу. В среднем восемьдесят граммов упаковки на одну посылку. Это 960 тонн упаковки каждый день», — предупредил министр окружающей среды Петр Гладик (KDU-ČSL).
И, наконец, не менее важен и этический аспект. Британская государственная телерадиокомпания BBC выяснила, что некоторые работники одного из модных гигантов проводят на фабриках более 75 часов в неделю, что противоречит китайскому законодательству. В прошлом также появлялись сообщения о привлечении детей к производству.
