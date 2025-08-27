Ежегодно чехи переплачивают за электричество до шести тысяч крон

Достаточно неправильно выбранного тарифа, и домохозяйство будет переплачивать за электричество тысячи крон в год. В большинстве случаев это происходит из-за того, что у поставщика заключен старый договор на неопределенный срок. Эксперты советуют, что именно такие договоры гораздо менее выгодны, чем договоры с фиксированной ценой, и переплата может достигать сотен крон за мегаватт-час.