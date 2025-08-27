ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Ежегодно чехи переплачивают за электричество до шести тысяч крон

Новости 420on
27 августа 2025
08:30
573
Достаточно неправильно выбранного тарифа, и домохозяйство будет переплачивать за электричество тысячи крон в год. В большинстве случаев это происходит из-за того, что у поставщика заключен старый договор на неопределенный срок. Эксперты советуют, что именно такие договоры гораздо менее выгодны, чем договоры с фиксированной ценой, и переплата может достигать сотен крон за мегаватт-час.
За последние два года домохозяйства с типичным потреблением переплачивали до шести тысяч крон в год.

«Особенно те, у кого с поставщиками заключены договоры на неопределенный срок. В Чехии их более половины. Во многих случаях их тарифы являются одними из самых дорогих», — сказал Novinky глава энергетической компании bezDodavatele Либор Холуб.

Используя гибкие тарифы, привязанные к текущей рыночной ситуации, люди могли сэкономить почти 23 миллиарда крон за отчетный период, как показывают данные bezDodavatele.

«Люди поплатятся, если не будут пытаться повлиять на контракты. Некоторые десятилетиями остаются у одного поставщика с бессрочным контрактом и ничего не делают», — сообщил Novinky аналитик консалтинговой компании ENA.

В Чехии насчитывается более ста компаний, поставляющих электроэнергию как минимум в 100 точек потребления. К крупнейшим из них относятся ČEZ, E.ON, Innogy, Pražská energetika и Centropol Energy. Помимо них на рынке действуют десятки более мелких компаний. Каждый потребитель может выбрать поставщика самостоятельно.

Договоры на неопределенный срок менее выгодны в ситуации, когда предложения поставщиков становятся дешевле. «Новые предложения быстрее отражают текущую ситуацию, в последние годы цены снизились с очень высокого уровня», — напомнил Гавор.

Различия не незначительны. Согласно данным bezDodavatele, в июне этого года средний рыночный тариф отличался от обычной цены на неопределенный срок более чем на 350 крон за мегаватт-час без НДС.

Крупнейший поставщик ČEZ сейчас предлагает по договору на неопределенный срок и по самому распространенному тарифу электроэнергию по цене 4099 крон с НДС за мегаватт-час. При трехлетней фиксации цена значительно ниже, люди платят 3365 крон с учетом налога, то есть на 730 крон за мегаватт-час меньше. При обычном потреблении трех мегаватт-часов в год клиент с фиксацией заплатит на 2200 крон меньше.

«Заработали десятки тысяч»

«Контракты на неопределенный срок дешевеют более медленно и с более высоких уровней. Потребители, которые постоянно меняли продукт и, например, с 2023 года фиксировали цены, заработали на этом десятки тысяч», — сказал Гавор.

Он рекомендует фиксировать цену на электроэнергию на год или два. Он предупреждает, что на оптовом рынке грядет перелом, и цены на бирже могут значительно снизиться. «В значительной степени это умеренный оптимизм в отношении того, когда и при каких условиях закончится война в Украине. В момент достижения соглашения, вероятно, снизится давление на прекращение импорта природного газа из России», — сказал Гавор.

Возможное возобновление транзита российского газа в Европу приведет к снижению его цены, что означает и удешевление электроэнергии. «Кроме того, в 2026 и 2027 годах будет завершено строительство ряда экспортных терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), так что предложение увеличится», — добавил Гавор.
Однако он определенно не ожидает, что российский газ будет поставляться в страны Европейского союза в таких же объемах, как до февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. До этого в Европу поступало до 150 миллиардов кубометров этого газа в год.
электричество цены Чехия
