Чехия будет одной из первых стран, которым Украина разрешит двойное гражданство

27 августа 2025

Германия, Польша, Чехия, США и Канада будут первыми странами, с которыми будут применяться нормы множественного гражданства. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях после встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев.