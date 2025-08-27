ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чехия будет одной из первых стран, которым Украина разрешит двойное гражданство

27 августа 2025
Германия, Польша, Чехия, США и Канада будут первыми странами, с которыми будут применяться нормы множественного гражданства. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях после встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев.
«Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты. Первыми странами, где будут применяться эти положения, являются Германия, Польша, Чехия, США и Канада», — сообщил Зеленский в сети X.

«Это шаг к еще большей единству украинцев в мире», — отметил он.

Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в середине июля, а в июне его одобрил парламент. Эта мера, среди прочего, должна позволить украинцам, которых полномасштабная российская инвазия вынудила уехать за границу, сохранить связь с родиной. При определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух или более стран, отмечает сайт RBK-Украина.

Список стран, с которыми Киев разрешит множественное гражданство, будет составлен с учетом безопасности и интересов Украины, сообщает упомянутый сайт. По словам Зеленского, Украина будет заключать соглашения в первую очередь со странами, где проживает наибольшее количество украинцев, а также с партнерскими государствами.
