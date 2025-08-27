Hyundai в Ношовицах частично приостанавливает производство — отменены три смены
27 августа 2025
19:30
645
Низкий спрос на новые автомобили вынудил автозавод Hyundai в Ношовицах (Моравскосилезский край) на следующей неделе остановить производство на три смены. Об этом сообщил представитель предприятия Ян Родек.
Работа будет остановлена на среднюю смену в среду, утреннюю смену в четверг и ночную смену в пятницу.
«Дополнительных невыпускных смен не планируется», — уточнил Родек.
С начала года завод уже делал четыре остановки: в январе — дважды по пятницам, в феврале — дважды по понедельникам. На этот раз, как сообщает портал Zdopravy.cz, приостановки вводятся по сменам из-за особенностей поставок комплектующих и необходимости постепенно выполнять заказы.
Руководство определит, какие сотрудники всё же выйдут на работу, остальные, согласно коллективному договору, будут находиться дома, получая 70% среднего заработка.
В прошлом году завод в Ношовицах выпустил 330890 автомобилей — на 9610 меньше, чем в 2023 году, что составило падение на 2,8%. В 2025 году планируется собрать около 295000 машин.
