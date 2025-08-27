ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Hyundai в Ношовицах частично приостанавливает производство — отменены три смены

Новости и статьи
27 августа 2025
19:30
645
Низкий спрос на новые автомобили вынудил автозавод Hyundai в Ношовицах (Моравскосилезский край) на следующей неделе остановить производство на три смены. Об этом сообщил представитель предприятия Ян Родек.
Работа будет остановлена на среднюю смену в среду, утреннюю смену в четверг и ночную смену в пятницу. 

«Дополнительных невыпускных смен не планируется», — уточнил Родек. 

С начала года завод уже делал четыре остановки: в январе — дважды по пятницам, в феврале — дважды по понедельникам. На этот раз, как сообщает портал Zdopravy.cz, приостановки вводятся по сменам из-за особенностей поставок комплектующих и необходимости постепенно выполнять заказы. 

Руководство определит, какие сотрудники всё же выйдут на работу, остальные, согласно коллективному договору, будут находиться дома, получая 70% среднего заработка. 
В прошлом году завод в Ношовицах выпустил 330890 автомобилей — на 9610 меньше, чем в 2023 году, что составило падение на 2,8%. В 2025 году планируется собрать около 295000 машин. 

Предприятие в Ношовицах остаётся единственным заводом Hyundai в Европейском союзе. В нём трудится примерно 3100 сотрудников, ещё около 8700 человек работают у прямых поставщиков компании.
Автомобили Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
27 АВГУСТА 2025
186
ОБЩЕСТВО
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ: ЦЕЛИ ЕС ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ НЕВЫПОЛНИМЫ
13:30
27 АВГУСТА 2025
1631
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ СТРАН, КОТОРЫМ УКРАИНА РАЗРЕШИТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО
12:00
27 АВГУСТА 2025
1583
ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА: ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СНИМАТЬ ДЕНЬГИ, КОГДА ЖЕРТВА СТОИТ У БАНКОМАТА
09:30
27 АВГУСТА 2025
1379
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА ХОТЕЛ ПРОЕХАТЬСЯ НА ПОЕЗДЕ МЕЖДУ ВАГОНАМИ МЕТРО. ЧАСТЬ ЛИНИИ C БЫЛА ОСТАНОВЛЕНА
08:30
27 АВГУСТА 2025
737
ОБЩЕСТВО
ЕЖЕГОДНО ЧЕХИ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО ШЕСТИ ТЫСЯЧ КРОН
21:00
26 АВГУСТА 2025
4410
ОБЩЕСТВО
НЕ ТОЛЬКО ЧЕХИЯ. ПРИЕМ ПОСЫЛОК В США ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ И ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ
19:30
26 АВГУСТА 2025
4197
ОБЩЕСТВО
ДЕПУТАТКА SPD ВЫСМЕЯЛА ВОДИТЕЛЯ BMW С УКРАИНСКИМИ НОМЕРАМИ. ВИДЕО ВЫЗВАЛО СКАНДАЛ
16:30
26 АВГУСТА 2025
1257
ЭКОНОМИКА
КУПКА ХВАЛИТСЯ МЕНЬШЕЙ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКОЙ. НО ЧЕХИ ПЛАТЯТ ГОСУДАРСТВУ БОЛЬШЕ
13:30
26 АВГУСТА 2025
2391
ОБЩЕСТВО
СМИХОВСКИЙ ВОКЗАЛ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
12:00
26 АВГУСТА 2025
2204
ОБЩЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК НАВОДНЯЮТ ДЕШЕВЫЕ ТОВАРЫ ИЗ КИТАЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
09:30
26 АВГУСТА 2025
1843
ОБЩЕСТВО
ПРАЖСКИЙ МЕТРОНОМ СНОВА ЗАРАБОТАЛ И СИМВОЛИЧЕСКИ ОТМЕРЯЕТ ВРЕМЯ
21:00
25 АВГУСТА 2025
3523
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ВПЕРВЫЕ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ БУДЕТ ВИДНО ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ
13:30
25 АВГУСТА 2025
1732
ЭКОНОМИКА
Я НЕ ОБЕЩАЮ СНИЖЕНИЯ НДС НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЗАЯВИЛ МИНИСТР ВЫБОРНЫЙ
12:00
25 АВГУСТА 2025
2392
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА В ЧЕХИИ 25 ЛЕТ ПОЛУЧАЛ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ СВОЕЙ УМЕРШЕЙ ТЕЩИ. ГОСУДАРСТВО ВЫПЛАТИЛО ЕМУ МИЛЛИОНЫ
11:00
25 АВГУСТА 2025
4022
ОБЩЕСТВО
ОТНОШЕНИЕ К РОССИЯНАМ В ЧЕХИИ: «ТЫ УЖЕ СЖЕГ РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ?»