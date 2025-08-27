Hyundai в Ношовицах частично приостанавливает производство — отменены три смены

Работа будет остановлена на среднюю смену в среду, утреннюю смену в четверг и ночную смену в пятницу.



«Дополнительных невыпускных смен не планируется», — уточнил Родек.





С начала года завод уже делал четыре остановки: в январе — дважды по пятницам, в феврале — дважды по понедельникам. На этот раз, как сообщает портал Zdopravy.cz, приостановки вводятся по сменам из-за особенностей поставок комплектующих и необходимости постепенно выполнять заказы.





Руководство определит, какие сотрудники всё же выйдут на работу, остальные, согласно коллективному договору, будут находиться дома, получая 70% среднего заработка.

В прошлом году завод в Ношовицах выпустил 330890 автомобилей — на 9610 меньше, чем в 2023 году, что составило падение на 2,8%. В 2025 году планируется собрать около 295000 машин.



