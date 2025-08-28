15-летний мальчик в Чехии скончался после тяжелой травмы на производстве
28 августа 2025
09:30
Смертельный несчастный случай на производстве произошел в среду утром в Велке-Гидчице в районе Клатовы. По предварительной информации Novinky, 15-летний мальчик из Украины, по всей видимости, сунул руку в оборудование и получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Дело расследуют криминалисты.
Трагедия произошла в местной компании вскоре после семи часов утра. На место происшествия поспешили все подразделения интегрированной спасательной системы. «Мы получили сообщение о несчастном случае на производстве с молодым человеком», — сообщил полицейский пресс-секретарь Михал Шён. Возраст он не уточнил.
«Несмотря на длительную реанимацию, врач, к сожалению, констатировал смерть пациента», — сообщила представительница авиабазы в Линихе под Пльзенем Йолана Чихова.
Андреа Дивишова из региональной службы скорой помощи добавила, что реанимация длилась более получаса. Травмы были очень тяжелыми. «Дело взяли на себя криминалисты, которые распорядились провести судебную экспертизу», — сказал Шён.
