15-летний мальчик в Чехии скончался после тяжелой травмы на производстве

Новости 420on 28 августа 2025 09:30 2711

Смертельный несчастный случай на производстве произошел в среду утром в Велке-Гидчице в районе Клатовы. По предварительной информации Novinky, 15-летний мальчик из Украины, по всей видимости, сунул руку в оборудование и получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Дело расследуют криминалисты.