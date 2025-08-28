ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

15-летний мальчик в Чехии скончался после тяжелой травмы на производстве

Новости 420on
28 августа 2025
09:30
2711
Смертельный несчастный случай на производстве произошел в среду утром в Велке-Гидчице в районе Клатовы. По предварительной информации Novinky, 15-летний мальчик из Украины, по всей видимости, сунул руку в оборудование и получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Дело расследуют криминалисты.
Трагедия произошла в местной компании вскоре после семи часов утра. На место происшествия поспешили все подразделения интегрированной спасательной системы. «Мы получили сообщение о несчастном случае на производстве с молодым человеком», — сообщил полицейский пресс-секретарь Михал Шён. Возраст он не уточнил.

По данным Novinky, речь идет о 15-летнем украинском юноше, который работал здесь по контракту через агентство. Во время работы он, по всей видимости, сунул руку в станок, что привело к фатальным последствиям.

«Несмотря на длительную реанимацию, врач, к сожалению, констатировал смерть пациента», — сообщила представительница авиабазы в Линихе под Пльзенем Йолана Чихова.

Андреа Дивишова из региональной службы скорой помощи добавила, что реанимация длилась более получаса. Травмы были очень тяжелыми. «Дело взяли на себя криминалисты, которые распорядились провести судебную экспертизу», — сказал Шён.
дети Чехия работа
