Пятнадцатилетний мальчик в Чехии скончался после тяжелой травмы на производстве

Новости 420on
28 августа 2025
09:30
1056
Смертельный несчастный случай на производстве произошел в среду утром в Великих Гидчицах в районе Клатовы. По предварительной информации Novinky, пятнадцатилетний мальчик из Украины, по всей видимости, сунул руку в оборудование и получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Дело расследуют криминалисты.
Трагедия произошла в местной компании вскоре после семи часов утра. На место происшествия поспешили все подразделения интегрированной спасательной системы. «Мы получили сообщение о несчастном случае на производстве с молодым человеком», — сообщил полицейский пресс-секретарь Михал Шён. Точный возраст он не уточнил.

По данным Novinek, речь идет о пятнадцатилетнем украинском юноше, который работал здесь по контракту через агентство. Во время работы он, по всей видимости, сунул руку в станок, что привело к фатальным последствиям.

«Несмотря на длительную реанимацию, врач, к сожалению, констатировал смерть пациента», — сообщила представительница авиабазы в Линихе под Пльзенью Йолана Чихова.

Андреа Дивишова из региональной службы скорой помощи добавила, что реанимация длилась более получаса. Травмы были очень тяжелыми. «Дело взяли на себя криминалисты, которые распорядились провести судебную экспертизу», — сказал Шён.
дети Чехия работа
