Пятнадцатилетний мальчик в Чехии скончался после тяжелой травмы на производстве

28 августа 2025

Смертельный несчастный случай на производстве произошел в среду утром в Великих Гидчицах в районе Клатовы. По предварительной информации Novinky, пятнадцатилетний мальчик из Украины, по всей видимости, сунул руку в оборудование и получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Дело расследуют криминалисты.