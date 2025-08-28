Панельные дома в Хомутове начали шататься, люди были вынуждены покинуть их ночью

Из-за нарушения статики и зафиксированного движения жители двух панельных домов на улице Челаковского в Хомутове были вынуждены покинуть свои квартиры в ночь на четверг. Было эвакуировано двенадцать семей, большинство из которых самостоятельно нашли себе временное жилье. Одной семье помогла администрация города. Полиция опечатала дома, за ними наблюдают полицейские.