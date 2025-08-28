ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Панельные дома в Хомутове начали шататься, люди были вынуждены покинуть их ночью

Новости 420on
28 августа 2025
11:00
518
Из-за нарушения статики и зафиксированного движения жители двух панельных домов на улице Челаковского в Хомутове были вынуждены покинуть свои квартиры в ночь на четверг. Было эвакуировано двенадцать семей, большинство из которых самостоятельно нашли себе временное жилье. Одной семье помогла администрация города. Полиция опечатала дома, за ними наблюдают полицейские.
В эвакуации помогали пожарные. Это подтвердил их пресс-секретарь Томаш Калвода. По его словам, эвакуационный автобус в итоге не понадобился.

Причиной необходимой эвакуации стало серьезное нарушение конструкции дома. «К статику обратился кто-то из местных жителей после того, как датчик, контролирующий состояние домов, зафиксировал значительное движение», — сказал заместитель мэра Милан Мерц.

По его словам, вся область высыхает. «Там глинистый грунт и меньше грунтовых вод», — признал заместитель мэра, добавив, что город занимается этой проблемой.

По его словам, в четверг ситуацию на месте будут решать статики, которые примут решение, смогут ли люди вернуться в свои квартиры или потребуется быстрое решение.
квартиры Чехия
