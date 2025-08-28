Панельные дома в Хомутове начали шататься, люди были вынуждены покинуть их ночью
28 августа 2025
11:00
518
Из-за нарушения статики и зафиксированного движения жители двух панельных домов на улице Челаковского в Хомутове были вынуждены покинуть свои квартиры в ночь на четверг. Было эвакуировано двенадцать семей, большинство из которых самостоятельно нашли себе временное жилье. Одной семье помогла администрация города. Полиция опечатала дома, за ними наблюдают полицейские.
В эвакуации помогали пожарные. Это подтвердил их пресс-секретарь Томаш Калвода. По его словам, эвакуационный автобус в итоге не понадобился.
Причиной необходимой эвакуации стало серьезное нарушение конструкции дома. «К статику обратился кто-то из местных жителей после того, как датчик, контролирующий состояние домов, зафиксировал значительное движение», — сказал заместитель мэра Милан Мерц.
По его словам, вся область высыхает. «Там глинистый грунт и меньше грунтовых вод», — признал заместитель мэра, добавив, что город занимается этой проблемой.
По его словам, в четверг ситуацию на месте будут решать статики, которые примут решение, смогут ли люди вернуться в свои квартиры или потребуется быстрое решение.
Причиной необходимой эвакуации стало серьезное нарушение конструкции дома. «К статику обратился кто-то из местных жителей после того, как датчик, контролирующий состояние домов, зафиксировал значительное движение», — сказал заместитель мэра Милан Мерц.
По его словам, вся область высыхает. «Там глинистый грунт и меньше грунтовых вод», — признал заместитель мэра, добавив, что город занимается этой проблемой.
По его словам, в четверг ситуацию на месте будут решать статики, которые примут решение, смогут ли люди вернуться в свои квартиры или потребуется быстрое решение.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
28 АВГУСТА 2025
87
09:30
28 АВГУСТА 2025
1057
21:00
27 АВГУСТА 2025
1081
19:30
27 АВГУСТА 2025
1970
13:30
27 АВГУСТА 2025
2471
12:00
27 АВГУСТА 2025
3421
09:30
27 АВГУСТА 2025
2110
08:30
27 АВГУСТА 2025
1130
21:00
26 АВГУСТА 2025
5386
19:30
26 АВГУСТА 2025
4634
16:30
26 АВГУСТА 2025
1336
13:30
26 АВГУСТА 2025
2634
12:00
26 АВГУСТА 2025
2356
09:30
26 АВГУСТА 2025
1980
21:00
25 АВГУСТА 2025
3607