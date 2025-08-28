Часть детей в Чехии зависима от цифровых медиа. А у родителей это может привести к выгоранию

Десятая часть детей в возрасте от 11 до 14 лет в Чехии демонстрирует признаки зависимости от цифровых медиа, как следует из недавно опубликованных результатов исследования Педагогического факультета Карлова университета (UK). Его авторы также обнаружили, что примерно полмиллиона родителей имеют клинические признаки выгорания или находятся в группе риска. Одним из факторов риска является именно проблемное использование цифровых медиа детьми.