Часть детей в Чехии зависима от цифровых медиа. А у родителей это может привести к выгоранию
28 августа 2025
12:00
91
Десятая часть детей в возрасте от 11 до 14 лет в Чехии демонстрирует признаки зависимости от цифровых медиа, как следует из недавно опубликованных результатов исследования Педагогического факультета Карлова университета (UK). Его авторы также обнаружили, что примерно полмиллиона родителей имеют клинические признаки выгорания или находятся в группе риска. Одним из факторов риска является именно проблемное использование цифровых медиа детьми.
Исследование, проведенное на выборке из более чем 2400 родителей с детьми в возрасте до 18 лет, показало, что большинство детей используют цифровые медиа сбалансированно. Однако для части молодежи цифровые технологии становятся основным занятием в свободное время и приводят к пренебрежению другими видами деятельности и интересами.
«Благодаря исследованию мы знаем, что в целом шесть процентов детей можно назвать зависимыми от цифровых медиа, но среди подростков в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет признаки зависимости от цифровых медиа наблюдаются даже у каждого десятого ребенка», — сообщила Катерина Лукавская из Педагогического факультета Карлова университета и Клиники аддиктологии 1-го медицинского факультета Карлова университета.
В мире цифровых технологий и медиа дети нуждаются в поддержке и руководстве, отмечают авторы исследования. Для родителей это сложная задача, из-за которой они могут чувствовать себя истощенными, а в крайних случаях могут выгореть в родительской роли. «Выгорание чаще всего проявляется хронической усталостью, раздражительностью, потерей радости от общения с ребенком и сомнениями в своих родительских способностях», — описывает симптомы Лукавская.
Согласно исследованию, в Чешской Республике около 120 тысяч родителей имеют клинические симптомы выгорания. Еще 360 тысяч находятся под прямой угрозой выгорания. Одним из факторов риска для родителей является именно проблемное использование цифровых медиа их детьми.
«Мы также выясняли, какие чувства испытывают родители, подверженные стрессу от цифрового родительства. 39 % опрошенных опасаются, что они могут стать плохим примером для ребенка в плане использования экранов. Аналогичный процент взрослых беспокоятся, что их ребенок потребляет через экран глупый или бесполезный контент», — сообщает Лукавская.
С ноября родители могут найти поддержку на портале www.digirozhledna.cz, который, помимо информации по данной проблематике, предлагает им практические советы и инструменты. За проектом стоит команда ученых под руководством Романа Габрхелика из клиники наркологии 1-го медицинского факультета Карлова университета.
«Цель проекта — предоставить родителям и специалистам проверенные, понятные и практические инструменты, которые помогут им лучше ориентироваться в теме, установить здоровые границы и поддержать детей в формировании устойчивых и позитивных привычек при использовании цифровых технологий», — сказал Габрхелик. По его словам, проект основан на актуальных научных знаниях и принципах позитивной родительской поддержки, профилактики и своевременного вмешательства.
«Благодаря исследованию мы знаем, что в целом шесть процентов детей можно назвать зависимыми от цифровых медиа, но среди подростков в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет признаки зависимости от цифровых медиа наблюдаются даже у каждого десятого ребенка», — сообщила Катерина Лукавская из Педагогического факультета Карлова университета и Клиники аддиктологии 1-го медицинского факультета Карлова университета.
В мире цифровых технологий и медиа дети нуждаются в поддержке и руководстве, отмечают авторы исследования. Для родителей это сложная задача, из-за которой они могут чувствовать себя истощенными, а в крайних случаях могут выгореть в родительской роли. «Выгорание чаще всего проявляется хронической усталостью, раздражительностью, потерей радости от общения с ребенком и сомнениями в своих родительских способностях», — описывает симптомы Лукавская.
Согласно исследованию, в Чешской Республике около 120 тысяч родителей имеют клинические симптомы выгорания. Еще 360 тысяч находятся под прямой угрозой выгорания. Одним из факторов риска для родителей является именно проблемное использование цифровых медиа их детьми.
«Мы также выясняли, какие чувства испытывают родители, подверженные стрессу от цифрового родительства. 39 % опрошенных опасаются, что они могут стать плохим примером для ребенка в плане использования экранов. Аналогичный процент взрослых беспокоятся, что их ребенок потребляет через экран глупый или бесполезный контент», — сообщает Лукавская.
С ноября родители могут найти поддержку на портале www.digirozhledna.cz, который, помимо информации по данной проблематике, предлагает им практические советы и инструменты. За проектом стоит команда ученых под руководством Романа Габрхелика из клиники наркологии 1-го медицинского факультета Карлова университета.
«Цель проекта — предоставить родителям и специалистам проверенные, понятные и практические инструменты, которые помогут им лучше ориентироваться в теме, установить здоровые границы и поддержать детей в формировании устойчивых и позитивных привычек при использовании цифровых технологий», — сказал Габрхелик. По его словам, проект основан на актуальных научных знаниях и принципах позитивной родительской поддержки, профилактики и своевременного вмешательства.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
28 АВГУСТА 2025
519
09:30
28 АВГУСТА 2025
1059
21:00
27 АВГУСТА 2025
1081
19:30
27 АВГУСТА 2025
1970
13:30
27 АВГУСТА 2025
2471
12:00
27 АВГУСТА 2025
3421
09:30
27 АВГУСТА 2025
2110
08:30
27 АВГУСТА 2025
1130
21:00
26 АВГУСТА 2025
5387
19:30
26 АВГУСТА 2025
4634
16:30
26 АВГУСТА 2025
1336
13:30
26 АВГУСТА 2025
2634
12:00
26 АВГУСТА 2025
2356
09:30
26 АВГУСТА 2025
1980
21:00
25 АВГУСТА 2025
3607