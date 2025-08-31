ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чехи переживают из-за изменений климата, но личная ответственность ощущается слабо

31 августа 2025
17:00
Большинство чехов (94%) признают, что климат на Земле меняется, а шесть из десяти видят в этом значительное влияние человека. При этом личную ответственность за климатические изменения ощущают лишь треть опрошенных, выяснил июньский опрос CVVM.
Интерес к теме проявляет 51% населения, из них только 4% следят за вопросом очень внимательно. 48% почти не интересуются, а 9% изменений климата не волнуют вовсе. Интерес растет с уровнем образования: меньше всего переживают о климате люди 30–39 лет, а больше всего — молодежь 15–19 лет и пожилые старше 65 лет. 


59% считают, что климат изменялся в последние 100 лет, 35% полагают, что изменения вероятны. Лишь 2% уверены, что климат стабильный. Сильную тревогу испытывают 9% чехов, еще 52% скорее обеспокоены, а 35% не видят поводов для беспокойства. 


41% респондентов считает, что человеческая деятельность сильно влияет на климат, 23% — в меньшей степени, 32% думают, что вклад людей небольшой, и только 2% не видят никакого влияния. Личную ответственность ощущают 32%, скорее не ощущают — 46%, не ощущают вовсе — 18%. Женщины чаще мужчин видят влияние человека и чувствуют ответственность за изменения, отмечает CVVM. 
