Пятая часть домохозяйств в Чехии находится за чертой бедности

29 августа 2025

Чехия находится на среднем европейском уровне по доходной бедности — пятая часть домохозяйств здесь не достигает установленного ЕС порога. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства PAQ Research. Согласно внутреннему показателю, нищете соответствуют доходы десятой части населения.