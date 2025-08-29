Пятая часть домохозяйств в Чехии находится за чертой бедности
29 августа 2025
08:30
Чехия находится на среднем европейском уровне по доходной бедности — пятая часть домохозяйств здесь не достигает установленного ЕС порога. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства PAQ Research. Согласно внутреннему показателю, нищете соответствуют доходы десятой части населения.
Более пятой части домохозяйств в Чехии, с учетом цен и покупательной способности, находится ниже единого порога бедности по доходам в ЕС. Таким образом, Чехия находится примерно на среднем уровне по ЕС. Чешский средний класс находится в положении, схожем с положением бедных в Люксембурге или Австрии, подсчитало агентство PAQ Research.
Порог доходной бедности соответствует 60% медианы дохода в данной стране. Ниже чешского порога находятся 9,8% населения республики. Таким образом, Чехия имеет самую низкую долю бедных в ЕС в долгосрочной перспективе. Однако, по мнению PAQ, эти цифры не показательны, и ситуацию в Союзе лучше отражает единый европейский медианный доход с учетом покупательной способности в отдельных странах.
«Средний доход домохозяйств в таких странах, как Люксембург, Австрия или Ирландия, примерно в 1,9 раза выше, чем в Чехии, и в три раза выше, чем в Болгарии. Бедные в Люксембурге или Австрии — домохозяйства с доходом ниже 60% национального медианового дохода — имеют, таким образом, значительно более высокий доход и уровень жизни, чем средний человек в Болгарии. И они находятся примерно на уровне чешских домохозяйств со средним доходом», — сообщило агентство.
По ее мнению, единый для ЕС порог относительной бедности показывает реальные различия между западными и новыми государствами-членами, и при сравнении уровня жизни необходимо учитывать разницу в ценах с использованием пересчета на стандарт покупательной способности. Так становится очевидным, сколько люди могут приобрести за одну и ту же единицу в разных странах, пояснили эксперты.
Порог бедности в Чехии, исходя из среднего дохода домохозяйств в Европе с учетом цен, должен составлять 19 500 крон нетто. По обычному показателю в прошлом году он вырос по сравнению с позапрошлым годом на 1 389 крон до 18 163 крон нетто, как следует из данных Чешского статистического управления.
