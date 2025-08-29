Чехи в первом полугодии потратили на азартные игры 510,6 млрд крон

В первом полугодии 2025 года жители Чехии сделали ставки в азартных играх на общую сумму 510,6 миллиарда крон. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем вырос на 9,5%, при этом увеличивались ставки практически во всех популярных видах игр, за исключением спортивных. Выплаты выигрышей за этот период составили 477,5 миллиарда крон, что на 9,7% больше, чем годом ранее. Операторы игр перечислили в бюджет 10,8 миллиарда крон в виде налога. Эти данные приведены в отчетах Финансового управления Чехии.