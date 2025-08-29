ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чехи в первом полугодии потратили на азартные игры 510,6 млрд крон

Новости и статьи
29 августа 2025
19:30
274
В первом полугодии 2025 года жители Чехии сделали ставки в азартных играх на общую сумму 510,6 миллиарда крон. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем вырос на 9,5%, при этом увеличивались ставки практически во всех популярных видах игр, за исключением спортивных. Выплаты выигрышей за этот период составили 477,5 миллиарда крон, что на 9,7% больше, чем годом ранее. Операторы игр перечислили в бюджет 10,8 миллиарда крон в виде налога. Эти данные приведены в отчетах Финансового управления Чехии.
Наибольшую долю традиционно занимают технические игры, прежде всего игровые автоматы. В первом полугодии на них пришлось 402,3 миллиарда крон, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ставки там составили 78,8% всех вложений. Выплаты достигли 384,3 миллиарда крон, что на 9,6% больше, чем год назад. 

На втором месте по объему находятся ставки на спорт, на которые в первом полугодии было потрачено 70 миллиарда крон. По сравнению с 2024 годом объем снизился на 2,2%. Выплаты выигрышей — 62 миллиарда крон, — уменьшились на 2,8%.

Наибольший рост в первом полугодии показали игры с живым дилером, такие как рулетка, кости или покер. Ставки в этом сегменте достигли 26,1 миллиарда крон, увеличившись на 69,1%. Выигрыши выросли аналогичными темпами — на 74,5% до 23,9 миллиарда крон. 


Лотереи остаются маргинальным сегментом азартных игр — на них пришлось 12,3 миллиарда крон, всего 2,4% от общей доли рынка. В других категориях, таких как бинго, лотереи и небольшие турниры, объем в первом полугодии был незначительным.
казино Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
29 АВГУСТА 2025
1418
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЙ ФЛАГ СНЯЛИ СО ЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ В ПРАГЕ
12:00
29 АВГУСТА 2025
3843
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЫ ПРИВОЗИЛИ В ЧЕХИЮ СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ОФОРМЛЯЛИ НА НИХ ПОСОБИЯ: УЩЕРБ 11 МЛН КРОН
11:00
29 АВГУСТА 2025
1059
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИК В ЧЕХИИ ОБМАНУЛ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ. ОНА ПЕРЕЧИСЛИЛА ЕМУ МИЛЛИОНЫ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ШКОЛЫ
09:30
29 АВГУСТА 2025
1828
ОБЩЕСТВО
15-ЛЕТНИЙ УКРАИНЕЦ В ЧЕХИИ ПОГИБ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ ВО ВРЕМЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПОДРАБОТКИ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО ТРУДА
08:30
29 АВГУСТА 2025
786
ОБЩЕСТВО
ПЯТАЯ ЧАСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЧЕХИИ НАХОДИТСЯ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
19:30
28 АВГУСТА 2025
2538
ОБЩЕСТВО
НОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ŠKODA OCTAVIA ПОЛУЧИТ ЭКРАН ДЛЯ ПАССАЖИРА
18:00
28 АВГУСТА 2025
1968
ОБЩЕСТВО
В БРНО ИНОСТРАНЕЦ В ХОДЕ ПОТАСОВКИ НЕСКОЛЬКО РАЗ УДАРИЛ НОЖОМ ДРУГОГО МУЖЧИНУ И СКРЫЛСЯ
16:30
28 АВГУСТА 2025
2586
ПОЛИТИКА
ПОЛЕМИКА ТОМИО ОКАМУРЫ ВОКРУГ БАНДЕРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ЧЕХИИ
15:00
28 АВГУСТА 2025
2494
ПОЛИТИКА
ИСТРЕБИТЕЛИ НАТО БЫЛИ ПОДНЯТЫ В ВОЗДУХ ИЗ-ЗА РОССИЙСКОГО УДАРА
12:00
28 АВГУСТА 2025
1238
ОБЩЕСТВО
ЧАСТЬ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ЗАВИСИМА ОТ ЦИФРОВЫХ МЕДИА. А У РОДИТЕЛЕЙ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫГОРАНИЮ
11:00
28 АВГУСТА 2025
2279
ОБЩЕСТВО
ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА В ХОМУТОВЕ НАЧАЛИ ШАТАТЬСЯ, ЛЮДИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ ИХ НОЧЬЮ
09:30
28 АВГУСТА 2025
2815
ОБЩЕСТВО
15-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК В ЧЕХИИ СКОНЧАЛСЯ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
08:30
28 АВГУСТА 2025
1611
ПОЛИТИКА
ВЕНГРИЯ ПОДАЛА В СУД НА ЕС ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ ДЛЯ УКРАИНЫ
21:00
27 АВГУСТА 2025
1514
ОБЩЕСТВО
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ: ЦЕЛИ ЕС ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ НЕВЫПОЛНИМЫ
19:30
27 АВГУСТА 2025
3078
ОБЩЕСТВО
HYUNDAI В НОШОВИЦЕ ЧАСТИЧНО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО — ОТМЕНЕНЫ ТРИ СМЕНЫ