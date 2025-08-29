Чехи в первом полугодии потратили на азартные игры 510,6 млрд крон
29 августа 2025
19:30
274
В первом полугодии 2025 года жители Чехии сделали ставки в азартных играх на общую сумму 510,6 миллиарда крон. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем вырос на 9,5%, при этом увеличивались ставки практически во всех популярных видах игр, за исключением спортивных. Выплаты выигрышей за этот период составили 477,5 миллиарда крон, что на 9,7% больше, чем годом ранее. Операторы игр перечислили в бюджет 10,8 миллиарда крон в виде налога. Эти данные приведены в отчетах Финансового управления Чехии.
Наибольшую долю традиционно занимают технические игры, прежде всего игровые автоматы. В первом полугодии на них пришлось 402,3 миллиарда крон, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ставки там составили 78,8% всех вложений. Выплаты достигли 384,3 миллиарда крон, что на 9,6% больше, чем год назад.
На втором месте по объему находятся ставки на спорт, на которые в первом полугодии было потрачено 70 миллиарда крон. По сравнению с 2024 годом объем снизился на 2,2%. Выплаты выигрышей — 62 миллиарда крон, — уменьшились на 2,8%.
Наибольший рост в первом полугодии показали игры с живым дилером, такие как рулетка, кости или покер. Ставки в этом сегменте достигли 26,1 миллиарда крон, увеличившись на 69,1%. Выигрыши выросли аналогичными темпами — на 74,5% до 23,9 миллиарда крон.
Лотереи остаются маргинальным сегментом азартных игр — на них пришлось 12,3 миллиарда крон, всего 2,4% от общей доли рынка. В других категориях, таких как бинго, лотереи и небольшие турниры, объем в первом полугодии был незначительным.
