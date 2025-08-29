ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Мошенник в Чехии обманул директора школы. Она перечислила ему миллионы с банковского счета школы

Новости 420on
29 августа 2025
11:00
600
Жертвами мошеннических телефонных звонков от фальшивых банкиров или полицейских могут стать не только физические лица, но и учреждения. Это подтверждает актуальный случай со школой из Литомержицкого района. Ее директор поверила истории мошенника и отправила на его счета миллионы из школьного бюджета.
Полиция не раскрыла, о какой конкретно школе идет речь. Мошенничество прошло по стандартному сценарию.

Директор школы получила телефонный звонок от мошенника, который представился сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями. «Он рассказал женщине легенду, что счет школы, распоряжаться которым она имела право, был взломан лицом, объявленным в общенациональный розыск», — описала сюжет пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

«Он убедил ее перевести деньги со счета школы на различные банковские счета, которые якобы были сейфами Чешского национального банка. Таким образом, эти средства должны были быть защищены от кражи», — добавила Кофрова, отметив, что директор школы перевела со счета школы в общей сложности 8,77 миллиона крон.

Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, она сообщила обо всем в полицию, и криминалисты быстро приступили к действиям.

«Благодаря быстрой реакции удалось вернуть почти 8 миллионов крон», — подтвердила Павла Кофрова. Однако школа потеряла сотни тысяч крон. Криминалисты разыскивают преступника.

Мошенничество стало повсеместным

Как уже сообщали Novinky.cz , в последние недели подобные мошенничества стали повсеместными.

«Кто-то хочет взять в банке кредит на 300 000 от вашего имени, но мы это заметили — теперь нам нужна ваша помощь», — утверждал, например, мошенник, который представился по телефону как сотрудник криминальной полиции Петре Ч. Недавно техник подключал ей интернет в квартире, и она испугалась, что он при настройке получил возможность брать от ее имени кредиты. «Я не понимала, как такое возможно в Vodafone», — рассказала Novinky Петра Ч.

Она была настолько напугана ситуацией, что продолжила разговор. К счастью, мошенник из «криминальной полиции» в тот момент не хотел от нее никаких подробностей. Очевидно, он готовил жертву к следующей атаке и планировал все уладить во время второго телефонного звонка.

Главное — не паниковать

Вместо того чтобы нервничать из-за возможного долга и ждать следующего звонка, Петра Ч. начала решать  вопросы с оператором Vodafone. Благодаря этому она обнаружила, что это было мошенничество.
Если бы она этого не сделала, мошенник, вероятно, во время второй попытки вытянул бы из нее всю необходимую информацию. В худшем случае — деньги.

Из вышесказанного видно, что давление мошенников усиливается, как и их умение вытягивать из испуганных людей то, что им нужно. Однако даже в неприятных ситуациях стоит сохранять хладнокровие, не паниковать и при малейших сомнениях завершать разговор — после чего звонить в банк или в полицию.
мошенничество школы Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
29 АВГУСТА 2025
410
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЙ ФЛАГ СНЯЛИ СО ЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ В ПРАГЕ
12:00
29 АВГУСТА 2025
858
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЫ ПРИВОЗИЛИ В ЧЕХИЮ СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ОФОРМЛЯЛИ НА НИХ ПОСОБИЯ: УЩЕРБ 11 МЛН КРОН
09:30
29 АВГУСТА 2025
1144
ОБЩЕСТВО
15-ЛЕТНИЙ УКРАИНЕЦ В ЧЕХИИ ПОГИБ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ ВО ВРЕМЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПОДРАБОТКИ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО ТРУДА
08:30
29 АВГУСТА 2025
590
ОБЩЕСТВО
ПЯТАЯ ЧАСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЧЕХИИ НАХОДИТСЯ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
19:30
28 АВГУСТА 2025
1930
ОБЩЕСТВО
НОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ŠKODA OCTAVIA ПОЛУЧИТ ЭКРАН ДЛЯ ПАССАЖИРА
18:00
28 АВГУСТА 2025
1818
ОБЩЕСТВО
В БРНО ИНОСТРАНЕЦ В ХОДЕ ПОТАСОВКИ НЕСКОЛЬКО РАЗ УДАРИЛ НОЖОМ ДРУГОГО МУЖЧИНУ И СКРЫЛСЯ
16:30
28 АВГУСТА 2025
2309
ПОЛИТИКА
ПОЛЕМИКА ТОМИО ОКАМУРЫ ВОКРУГ БАНДЕРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ЧЕХИИ
15:00
28 АВГУСТА 2025
2296
ПОЛИТИКА
ИСТРЕБИТЕЛИ НАТО БЫЛИ ПОДНЯТЫ В ВОЗДУХ ИЗ-ЗА РОССИЙСКОГО УДАРА
12:00
28 АВГУСТА 2025
1170
ОБЩЕСТВО
ЧАСТЬ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ЗАВИСИМА ОТ ЦИФРОВЫХ МЕДИА. А У РОДИТЕЛЕЙ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫГОРАНИЮ
11:00
28 АВГУСТА 2025
2147
ОБЩЕСТВО
ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА В ХОМУТОВЕ НАЧАЛИ ШАТАТЬСЯ, ЛЮДИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПОКИНУТЬ ИХ НОЧЬЮ
09:30
28 АВГУСТА 2025
2711
ОБЩЕСТВО
15-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК В ЧЕХИИ СКОНЧАЛСЯ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
08:30
28 АВГУСТА 2025
1571
ПОЛИТИКА
ВЕНГРИЯ ПОДАЛА В СУД НА ЕС ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ ДЛЯ УКРАИНЫ
21:00
27 АВГУСТА 2025
1466
ОБЩЕСТВО
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ: ЦЕЛИ ЕС ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ НЕВЫПОЛНИМЫ
19:30
27 АВГУСТА 2025
2911
ОБЩЕСТВО
HYUNDAI В НОШОВИЦЕ ЧАСТИЧНО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО — ОТМЕНЕНЫ ТРИ СМЕНЫ
13:30
27 АВГУСТА 2025
2902
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ СТРАН, КОТОРЫМ УКРАИНА РАЗРЕШИТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО