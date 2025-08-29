Мошенник в Чехии обманул директора школы. Она перечислила ему миллионы с банковского счета школы

Новости 420on 29 августа 2025 11:00 600

Жертвами мошеннических телефонных звонков от фальшивых банкиров или полицейских могут стать не только физические лица, но и учреждения. Это подтверждает актуальный случай со школой из Литомержицкого района. Ее директор поверила истории мошенника и отправила на его счета миллионы из школьного бюджета.