Мошенник в Чехии обманул директора школы. Она перечислила ему миллионы с банковского счета школы
29 августа 2025
11:00
Жертвами мошеннических телефонных звонков от фальшивых банкиров или полицейских могут стать не только физические лица, но и учреждения. Это подтверждает актуальный случай со школой из Литомержицкого района. Ее директор поверила истории мошенника и отправила на его счета миллионы из школьного бюджета.
Полиция не раскрыла, о какой конкретно школе идет речь. Мошенничество прошло по стандартному сценарию.
Директор школы получила телефонный звонок от мошенника, который представился сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями. «Он рассказал женщине легенду, что счет школы, распоряжаться которым она имела право, был взломан лицом, объявленным в общенациональный розыск», — описала сюжет пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.
«Он убедил ее перевести деньги со счета школы на различные банковские счета, которые якобы были сейфами Чешского национального банка. Таким образом, эти средства должны были быть защищены от кражи», — добавила Кофрова, отметив, что директор школы перевела со счета школы в общей сложности 8,77 миллиона крон.
Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, она сообщила обо всем в полицию, и криминалисты быстро приступили к действиям.
«Благодаря быстрой реакции удалось вернуть почти 8 миллионов крон», — подтвердила Павла Кофрова. Однако школа потеряла сотни тысяч крон. Криминалисты разыскивают преступника.
Мошенничество стало повсеместным
Как уже сообщали Novinky.cz , в последние недели подобные мошенничества стали повсеместными.
«Кто-то хочет взять в банке кредит на 300 000 от вашего имени, но мы это заметили — теперь нам нужна ваша помощь», — утверждал, например, мошенник, который представился по телефону как сотрудник криминальной полиции Петре Ч. Недавно техник подключал ей интернет в квартире, и она испугалась, что он при настройке получил возможность брать от ее имени кредиты. «Я не понимала, как такое возможно в Vodafone», — рассказала Novinky Петра Ч.
Она была настолько напугана ситуацией, что продолжила разговор. К счастью, мошенник из «криминальной полиции» в тот момент не хотел от нее никаких подробностей. Очевидно, он готовил жертву к следующей атаке и планировал все уладить во время второго телефонного звонка.
Главное — не паниковать
Вместо того чтобы нервничать из-за возможного долга и ждать следующего звонка, Петра Ч. начала решать вопросы с оператором Vodafone. Благодаря этому она обнаружила, что это было мошенничество.
Если бы она этого не сделала, мошенник, вероятно, во время второй попытки вытянул бы из нее всю необходимую информацию. В худшем случае — деньги.
Из вышесказанного видно, что давление мошенников усиливается, как и их умение вытягивать из испуганных людей то, что им нужно. Однако даже в неприятных ситуациях стоит сохранять хладнокровие, не паниковать и при малейших сомнениях завершать разговор — после чего звонить в банк или в полицию.
