Полиция в Млада Болеславе выявила нелегальных иностранцев, большинство из которых были филиппинцами

30 августа 2025

В последние дни полиция в городе Млада Болеслав и соседних Космоносах провела рейды по общежитиям. В этом городе, по-видимому, проживает наибольшая доля иностранцев, и, как показывают цифры, нелегальная миграция растет.