Полиция в Млада Болеславе выявила нелегальных иностранцев, большинство из которых были филиппинцами
30 августа 2025
13:00
В последние дни полиция в городе Млада Болеслав и соседних Космоносах провела рейды по общежитиям. В этом городе, по-видимому, проживает наибольшая доля иностранцев, и, как показывают цифры, нелегальная миграция растет.
Акция, которая не обошлась без насильственных инцидентов, была проведена полицией Средней Чехии совместно с мобильным подразделением Управления по делам иностранцев.
Полицейские проверки были сосредоточены на выбранных местах с большей концентрацией таких людей, в частности на жилых помещениях, а также в барах, ресторанах и игровых залах. В ходе рейда полицейские проверили более четырехсот человек.
«В связи с незаконным пребыванием в стране было задержано в общей сложности 16 иностранцев», — сообщил о масштабной операции пресс-секретарь Младецкой Болеславии Павел Шубрт. Среди задержанных было 8 граждан Филиппин, 6 молдаван, 1 украинец и 1 грузин.
Кроме того, полицейские задержали одного человека, разыскиваемого по всей стране, и трех человек, у которых были обнаружены наркотики. В одну из комнат общежития полицейским пришлось ворваться силой. Мужчина, находившийся внутри, отказался впустить полицию. Оказалось, что у него нет документов. Впоследствии он был задержан и оштрафован.
В другом месте полицейские были вынуждены усмирить нападавшего, который физически напал на женщину. Он также был задержан, и его правонарушение расследуется властями.
По заявлению городских властей и полиции, подобные целенаправленные акции будут продолжаться. За первое полугодие этого года незаконная миграция выросла на десятую часть. «Незаконная миграция на территории Чешской Республики выросла на 472 человека по сравнению с предыдущим годом», уточнил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев полиции Йозеф Урбан.
В этом году полиция задержала почти 4900 иностранцев, незаконно пребывавших на территории Чехии. Чаще всего это были граждане Украины, Молдовы и Вьетнама, которые в совокупности составили почти две трети всех выявленных лиц.
