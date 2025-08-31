Новый учебный год принесет несколько законодательных изменений
31 августа 2025
13:00
591
По оценкам Министерства образования, в этом году за школьные парты впервые сядут около 117 900 первоклассников. Новый учебный год принесет с собой несколько законодательных изменений. Например, вступает в силу поправка к закону об образовании, которая ужесточает правила отсрочки школьного обучения. Вступает в силу и поправка, которая, среди прочего, с января 2026 года передает финансирование поваров, школьных уборщиков и других непедагогических работников муниципалитетам и регионам.
Отсрочка обязательного школьного обучения будет теперь возможна, например, в том случае, если состояние здоровья ребенка, например, серьезное физическое или психическое заболевание, не позволяет ему посещать занятия. Заявление об отсрочке необходимо будет подтвердить рекомендацией врача-специалиста, например, клинического психолога, а также школьной консультационной службы. Педиатры больше не будут давать такие рекомендации. Новые правила начнут действовать постепенно в зависимости от даты рождения детей. Поправка также переносит срок записи в первый класс начальной школы с апреля на период с 15 января по 15 февраля. Она также меняет срок записи в детские сады с первой половины мая на период с 15 марта по 15 апреля.
С нового учебного года начальные школы и детские сады могут проводить обучение по новым образовательным программам. Согласно новой программе, начальные школы должны будут начать обучение по ней в первых и шестых классах с сентября 2027 года, а для детских садов это станет обязательным с сентября 2026 года.
Для выпускников средней школы расширяется возможность заменить экзамен по школьной части аттестата сертификатом, помимо языков это может быть, например, сертификат по информатике. Какие сертификаты могут быть признаны, определяет директор школы. Поправка также закрепляет социального педагога в качестве педагогического работника, который будет помогать школам, например, в решении проблем буллинга. С января отменяются так называемые гибридные заявления в среднюю школу, учащиеся смогут выбирать между бумажным и электронным заявлением.
С января 2026 года поправка к закону об образовании предусматривает перенос оплаты труда непедагогических работников на муниципалитеты и регионы как учредителей школ. Это изменение подверглось критике со стороны представителей профсоюзов, муниципалитетов, регионов и оппозиции. Муниципалитеты, которые учреждают школы, должны также финансировать учебники и учебные пособия, обучение учителей, а также поездки и экскурсии.
С января поправка также обеспечит финансирование школьных психологов и специальных педагогов в обычных начальных школах из государственного бюджета. Она также даст возможность направлять больше денег школам, которые, например, обучают больше детей из бедных семей. Поправка также предусматривает объединение небольших школ одного муниципалитета в течение следующих трех лет.
В 2025/2026 учебном году в начальные школы Чехии должно пойти около 1 001 400 учеников, что на 1000 меньше, чем в прошлом году. По оценкам министерства, в средних школах на дневной форме обучения должно учиться около 487 300 учеников, что примерно на 10 500 больше, чем в прошлом году. В последние годы средние школы выпускают меньшее количество выпускников, а новые классы более многочисленны.
С нового учебного года начальные школы и детские сады могут проводить обучение по новым образовательным программам. Согласно новой программе, начальные школы должны будут начать обучение по ней в первых и шестых классах с сентября 2027 года, а для детских садов это станет обязательным с сентября 2026 года.
Для выпускников средней школы расширяется возможность заменить экзамен по школьной части аттестата сертификатом, помимо языков это может быть, например, сертификат по информатике. Какие сертификаты могут быть признаны, определяет директор школы. Поправка также закрепляет социального педагога в качестве педагогического работника, который будет помогать школам, например, в решении проблем буллинга. С января отменяются так называемые гибридные заявления в среднюю школу, учащиеся смогут выбирать между бумажным и электронным заявлением.
С января 2026 года поправка к закону об образовании предусматривает перенос оплаты труда непедагогических работников на муниципалитеты и регионы как учредителей школ. Это изменение подверглось критике со стороны представителей профсоюзов, муниципалитетов, регионов и оппозиции. Муниципалитеты, которые учреждают школы, должны также финансировать учебники и учебные пособия, обучение учителей, а также поездки и экскурсии.
С января поправка также обеспечит финансирование школьных психологов и специальных педагогов в обычных начальных школах из государственного бюджета. Она также даст возможность направлять больше денег школам, которые, например, обучают больше детей из бедных семей. Поправка также предусматривает объединение небольших школ одного муниципалитета в течение следующих трех лет.
В 2025/2026 учебном году в начальные школы Чехии должно пойти около 1 001 400 учеников, что на 1000 меньше, чем в прошлом году. По оценкам министерства, в средних школах на дневной форме обучения должно учиться около 487 300 учеников, что примерно на 10 500 больше, чем в прошлом году. В последние годы средние школы выпускают меньшее количество выпускников, а новые классы более многочисленны.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
31 АВГУСТА 2025
131
09:00
31 АВГУСТА 2025
1630
13:00
30 АВГУСТА 2025
2087
11:00
30 АВГУСТА 2025
1268
19:30
29 АВГУСТА 2025
2002
13:30
29 АВГУСТА 2025
6633
12:00
29 АВГУСТА 2025
85296
11:00
29 АВГУСТА 2025
5751
09:30
29 АВГУСТА 2025
4075
08:30
29 АВГУСТА 2025
1968
19:30
28 АВГУСТА 2025
4753
18:00
28 АВГУСТА 2025
2636
16:30
28 АВГУСТА 2025
4470
15:00
28 АВГУСТА 2025
3576