Новый учебный год принесет несколько законодательных изменений

Новости 420on 31 августа 2025 13:00 591

По оценкам Министерства образования, в этом году за школьные парты впервые сядут около 117 900 первоклассников. Новый учебный год принесет с собой несколько законодательных изменений. Например, вступает в силу поправка к закону об образовании, которая ужесточает правила отсрочки школьного обучения. Вступает в силу и поправка, которая, среди прочего, с января 2026 года передает финансирование поваров, школьных уборщиков и других непедагогических работников муниципалитетам и регионам.